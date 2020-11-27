莊志成：「價穩量增」是成屋市場主調
全球受到新冠肺炎疫情威脅，世界各國紛紛採取寬鬆貨幣政策來穩定經濟，同時也將利率調降至接近零利率，甚至是負利率的水準，釋出大量資金進入市場，整體規模與2008年金融海嘯時期相比有過之而無不及。
此外，台灣還有因中美商戰引發的台商回流、壽險業等資金大舉出籠，讓市場資金浮濫，紛紛尋找資金停泊處，不是錢進股市，就是投入房地產，畢竟房地產具保值效果，且與金融商品相比波動較小，我想，在超低利率環境、市場資金充沛的狀況下，而既有的自住需求買盤也持續增溫，加上國內疫情控制得當，推升國內房市轉趨熱絡也是必然。
在這波因低利、資金潮帶動的房市榮景，多數都會區房價也回到歷史高點甚至突破高點，然而房價明顯的漲幅也引發房市過熱的疑慮，投機性買盤似乎也悄然出手，讓市場打房聲浪再起，因此，央行緊盯房市狀況、財政部研擬稅制調整、內政部也擴大稽查預售屋案場，以抑制投機客紅單炒作房市，同時各部會都開始盤點調控房市的工具，積極研擬調控房市措施，希望能超前部署避免房價失控，據說，近期最夯的網路關鍵字，就是「炒房」與「打房」，顯示這件事是大家非常關注的議題。
市場真的有這麼熱嗎？
筆者認為，因疫情而鋪天蓋地而來的資金潮，讓民眾對於房價上漲出現預期心理，為今年下半年的房市增添柴火，不過，預售與成屋市場似乎出現不同的局面，目前房市就呈現「預售熱、成屋溫」的現象。為什麼呢？我想，需要從預售與成屋的購屋負擔談起，一般來說，購買預售屋時，簽約金及開工款大約只需要房屋總價的10%至15%，前期購屋負擔較小、付款輕鬆，資金運用更靈活；若是購買新成屋或中古屋，一確定購屋就需準備總價二至三成的自備款，加上新成屋與中古屋會受到房地合一稅的箝制，短期交易將被課以35%至45%不等的重稅，不僅槓桿操作空間小，也抑制了投機炒作的可能性。因此，我們可以發現近期的預售屋市場除了自住客之外，也吸引不少投資客或投機客鎖定，積極進場，讓預售屋的火熱程度大幅高於新成屋、中古屋，我想，這也是政府考慮出面干預房市的主因。
成屋市場自用長期需求為主
至於成屋市場，根據筆者的觀察，自5月疫情獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，遞延買氣出籠，市場熱度的確是持續保溫中，但房價也只有緩漲的空間。從永慶房屋2020年第四季房產趨勢調查統計發現，購屋買方有61%為自住需求，其次為長期置產收租，占比也有32%，顯見目前房市仍以長期需求為主力，而自住客購屋通常會以自身負擔能力為首要考量要件，追價能力有限，從近一、兩個月的交易市況就發現，自住客看屋量甚至還有增加趨勢，顯示購屋意願仍相當高，願意多看多比較，但出價轉趨保守，因為有預算上限的考量，房價上漲推力減弱，因此，對於成屋市場而言，房價沒有炒作的空間，也沒有短時間內飆漲的理由，隨著經濟復甦而緩步走揚，才是健康的房市表現。
莊志成
◎現職
永慶房產集團加盟事業處 總經理
◎經歷
永慶房產集團加盟事業處 執行副總經理
永慶房產集團加盟事業處 南區業務部副總
永慶房產集團加盟事業處 中區業務協理
永慶房產集團加盟事業處 竹苗區業務副理
永慶房屋店長、經紀人
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