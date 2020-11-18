徐佳馨：在房市政策超前部署之前
前陣子，因緣際會得對房仲業發展的相關歷史稍作整理，也趁機和對岸同業交流彼此產業發展的過程；雖然兩岸未來的路數應該不盡相同，可是卻發現了一個有意思的共通點；就是當訊息越不透明、越不對稱的時候，雖然糾紛最多，卻是利益最大的時候，而更多的利益帶入了更多的參與者，也促使產業得越來越透明，當訊息越來越多，法規更為完備的時候，沒有那麼多激情空間的時候，市場也就成熟了。
「禍兮福所倚，福兮禍所伏。」同業對這事情做了總結。
想想確實是如此，市場越成熟透明，更難有太多超額利潤的想望，對民眾是好事，對某些族群可能就不盡然。台灣住宅從實價登錄之後，隨著成交價格越來越多，也越來越具參考性，加上房地合一上路，中間利潤越來越少，成屋的操作空間也就越來越小，資金只能轉往低基期或更成交更少，具有資訊不對等優勢的標的而去，例如中南部、土地、廠房、紅單等等。
不過，話題那麼燒，資金熱帶動資產熱，挑動了當局的敏感神經，可是冷靜想想，到底市場有多熱？熱在哪？好像也沒人拿得出確切證據說清楚，在筆者看來，無論要不要在房市發燒之前「超前部署」，比起政策工具治標，另外三個工具似乎更為治本。
首先是實價登錄。在目前實價登錄制度下，預售價公布時都已經成交數年，對購屋幫助有限；由於預售已經遞延登錄，紅單又在預售之前，已經多次轉手，等到官方掌握到實際數字，早就已經失控，這一次能不能藉民氣可用一次調整，大家都在看。
其次是主管機關的統計數據。台灣不動產移轉必須透過登記才能生效，理論上在這種狀況下政府應能掌握市場價量的變化，但多年以來除了數據落後，某些統計甚至就不繼續執行，缺乏官方統計數字，別說掌握變化，對於趨勢也並不容易預測，更遑論讓房市「健全」。
其三是調控的標準。無論是內政部或是財政部，多年來都已經累積相當的統計資訊，房產交易已經是落後指標，但是否有可能透過其他金融統計，綜合觀察市場現狀，更進一步擬定熱度與否的標準，各方臆測的狀況，反而更容易造成市場不安。
在這波全球性大印鈔，利率上揚無望的狀況下，資金轉進資產也是大勢所趨，站在政府立場，是得做些什麼。
只是，人云亦云的盲目出手，無效事小；官箴一失，在日後埋下更大禍殃，可就不是說救就救得了的。
徐佳馨
◎現職
住商不動產企劃研究室經理
◎經歷
市場研究專員
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