李杰峰：當大馬房東要懂的事 租約要公證嗎？

在你買了理想的馬來西亞物件，開始招租找房客，此時開始出現專屬於房東的奢侈煩惱：房客的狀況好嗎？要怎麼避免踩雷？租約內容跟台灣的習慣或法律相似嗎？能像台灣用公證來保障屋主嗎？

因為海外置產選擇大城市精華區為主，房客多半也鎖定該區高階白領或是他國外派人員，以馬來西亞吉隆坡而言，外國人數量有20萬人以上（台北市約6萬人），外國使館更多達101個，也比台灣更常碰到中東伊斯蘭世界人士。面對五花八門的國籍、人種、職業，房客挑選絕對是門有趣的學問。

由於房東難以親自確認房客狀況，所以負責的海外仲介應盡調查義務（due diligence），在租客提出要約（offer to rent）時，不是只談價格，調查房客背景更加重要，這裡略舉三個案例：首先，是否以公司名義簽租約，法人房客優點是租金繳付穩定，但就要注意所得稅申報及不特定人進住可能。

再者，是否為使館人員或外企高幹，這種房客品質好預算高是優點，但一般會要求在租約中加入調任他國可隨時中止合約的條款，屆時房東就無法以提前解約為由沒收押金。

第三，觀察職業背景與房客本人契合度，要知道資訊調查只能防君子，真正小人是從頭騙到尾，從事非法行為的租客通常會美化甚至捏造背景，更願意提出高價承租，所以仲介協助判斷是很重要的，萬一不小心踩雷，物件成了犯罪現場，物件因而被查封或屋主要出庭澄清等法律程序，那就得不償失了。

至於租賃合約，除了應是英文版本毋須贅言外，要注意的是，租賃合約在雙方簽署完成後一個月內，應向馬來西亞內陸稅收局（LHDN）申請Stamping，並繳交印花稅（stamp duty），然後在租約蓋上綠色戳印為證。做了這個動作，租約才能做為法院審理時的有效可用證據，沒有做，租約就不能當作呈堂證供。

然而有些海外仲介把這個流程翻譯成公證，這就有些超譯了，也會造成台灣屋主的誤解，由於台灣租約公證後，能做為執行名義逕為強制執行，毋須透過訴訟，包括可以持公證書強制執行請求遷讓房屋或強制執行租金。而馬來西亞租約的Stamping，並不具備可直接強制執行的效力，只是具有法定證據力而已，千萬不要誤會混淆。

投資跟投機不同，投資要有好夥伴。談到海外投資置產，若沒好夥伴好助手協助打理，縱然看到某區域潛力，要親自動手研究，卻未必有執行的能力與時間，Keep it simple and stupid才是王道，透過正派經營的專業仲介業者，就是最好的解方。

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