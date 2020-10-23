莊志成：這三項「鐵三角」成房市致勝關鍵

今年年初受到新冠疫情黑天鵝影響，全球確診數激增，各國也採取管制邊境的動作來防堵疫情擴散，而國內過去經歷過SARS的經驗，讓民眾警覺性高，外出保持安全社交距離、進入室內公共場所戴口罩，因此國內防疫成果佳，疫情趨緩後於5月逐步解禁，進入後疫情時代，過去長時間累積的房市遞延買盤出籠，加上全球超低利環境預期將成常態，讓自住、長期置產族群陸續入市，挹注房市交易動能，今年全年房市交易量預期將創六年新高，甚至有挑戰七年高點的可能。

交易量穩定增加，那房價呢？根據永慶房產集團統計七大都會區今年第三季房價發現，七大都會區中除了雙北還有8.1%及3.8%的跌幅，以及高雄房價平歷史高點外，其餘四大都會區包括桃園市、新竹縣市、台中市與高雄市，房價均已經漲破上一波歷史高點。

為什麼七大都會區房價會不同調呢？我想，必須先談談人口、產業、薪資與房市的關係，一般來說，人口多、產業聚集、薪資水準高的地方，房市表現通常不會太差，以這幾項因素來看，雙北市不僅就業機會多、薪資水準也普遍高於其他都會區，但高房價、高物價水準，讓人吃不消，加上大台北地區捷運、公車等大眾運輸網絡成形，高速公路、快速道路齊備，南來北往的通勤時間大幅縮短，反而出現「居住外縣市，就業雙北市」的狀況，「脫北者」暴增，因此，房價自高點反轉向下後，目前僅剩雙北兩大都會區還有跌幅。

反觀桃園、新竹、台中與台南四大都會區，有產業聚落進駐、近年來就業機會增加，同時也多是人口移入都會區，帶動居住需求強勁，加上許多重大建設陸續興建，還有近期因疫情產生的供應鏈重組效應發酵，投資開發題材旺，讓大家對這四大都會區的房市增添不少想像空間。

以桃園市來說，工業區聚落多，是台灣第一大工業科技城市，工業產值常居全台之冠，擁有32個報編工業區，從傳統產業到高科技產業都含括在內。工業區的就業人口，為周邊地區的住宅市場帶來穩定的需求，就像是近期很夯的機捷A7重劃區，與鄰近華亞科技園區、林口工業區有很大的關連。

至於新竹、台中與台南則有共通點，就是科學園區，新竹有竹科、台中有中科、台南則有南科，都產生了產業群聚效應，加上近期台商回流與外商投資，造就了最大投資潮，其中，台商回流家數或是投資額，都是桃園、新竹、台中與台南佔據前四名，而指標企業像是友達投資台中、台積電布局南科、Google在台南興建資料中心等，顯示台商回流創造了大量的工作機會，產生人口磁吸效應，同時也為當地房市增添柴火。

綜上所述，當產業、人口、重大建設共構出房市鐵三角，磁吸效應將陸續發酵，為當地房市挹注交易動能，購屋需求大增，當需求旺盛、供給穩定，房價自然有撐，「價量齊揚」就有機會成為當地房市的主調。

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莊志成 ◎現職

永慶房產集團加盟事業處 總經理 ◎經歷

永慶房產集團加盟事業處 執行副總經理

永慶房產集團加盟事業處 南區業務部副總

永慶房產集團加盟事業處 中區業務協理

永慶房產集團加盟事業處 竹苗區業務副理

永慶房屋店長、經紀人

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