謝志傑：4大要訣 挑選保值宅

2020年受到新冠肺炎疫情影響，各國央行紛紛採取寬鬆貨幣政策刺激經濟，超低利率時代正式宣告來臨。台灣央行也跟進全球腳步，將利率降至歷史低檔，造成市場熱錢充斥，部分民眾開始思考該如何讓資產保值。

永慶房產集團於2020年第4季房產趨勢調查中，詢問認為受到疫情影響而提升購屋意願的消費者，其中45%的消費者認為購屋意願提升的主因為「錢愈來愈薄，投資房產相對保值」，顯示房地產能夠保值已成為消費者普遍的共識。

然而房地產的保值性，就像其他投資商品一樣，還是會因標的的條件不同而有所差異。現今台灣社會面臨的問題是「高齡化」、「少子化」，未來人口有愈來愈少、愈來愈老的趨勢。在這樣的趨勢下，可以預見未來郊區的人口會因為醫療資源、工作機會及建設發展因素，逐漸往資源較豐富的都會區遷移，造成城鄉發展差距逐漸擴大。因此，若是要挑選保值宅，建議還是優先選擇已經發展成熟的都會區，無論保值性、轉手性都較郊區佳的地段。

不過，即使在都會區中，每個地段的保值效果也不一定相同，此時就必須考量到交通、生活機能等常見的居住條件。如交通機能就取決於通勤及外出的便利程度，在許多人依賴的捷運、轉運站及火車站等大眾運輸工具站點周邊，購屋需求就會較大，便成為較易轉手及出租的物件。建議在考量這些居住條件時，不妨回過頭來想想，是否符合自己居住需求，若是自己也覺得滿意，便可以考慮購置。

此外，住宅的社區環境、屋況以及格局等也是選擇保值宅的重點，當社區缺乏管理、公共設施荒廢或是出入人口較複雜時，勢必會對價格有所影響，建議還是需要實際到周邊逛逛，才能掌握周邊的現況。房屋屋況更是如此，一旦房屋有漏水、壁癌等瑕疵，不但自住不舒適，未來若要出售，可能還需整理修繕一番，價格也可能產生折損，建議挑選評價較好的建商及營造廠，品質才較有保障。

最後，房屋的總價、坪數以及格局則是影響未來轉手性的關鍵，應該選擇符合市場大眾需求的樣態，像是親民的總價帶、2-3房的空間規畫以及方正的格局，欲售出時才較易轉手。

總結，購買保值宅最大的要訣就是，優先選擇地段、交通及生活機能，並將其視為自己未來要長期久住的房子，就會自然而然的找出符合大眾需求的條件，並且多看屋多比較，只要價格在合理範圍內，就可以考慮出手。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

謝志傑 ◎現職

永慶房產集團業管部資深經理 ◎學歷

政治作戰學校大眾傳播系 ◎經歷

職業軍人

永慶房屋板橋文化店經紀人

永慶房屋華江巨蛋店店長

永慶房屋中和及板橋一部部長

延伸閱讀

謝志傑：三代同鄰成選項 中小宅受青睞

謝志傑：房貸利率歷史新低 首購族最得利

謝志傑：自住v.s.非自住 房屋稅應合理化