徐佳馨：低利下的資產迷夢

今年以來，不動產市場絲毫不畏疫情，無論在價量上都表現不俗的表現，跌破不少人眼鏡，雖然還沒有到2005年前後的熱度，可是以目前的價格，還能有如此暢旺買氣，也足以讓人驚嘆台灣內部的實力。

面對漲不停的房價，雖然央行理監事會在上一季已經有理監事提醒市場過熱，內政部也開始關注房價漲不停的風險，甚至有立委不只一次提議利用「囤房稅」來達到抑市的效果。

不過，回顧2003年之後，無論是選擇性信用管制，或者是奢侈稅，甚至於房地合一，這些政府措施似乎功效都沒有那麼顯著，即使上路剛開始有點撼動市場，偏偏到了後來，又回歸「基本面」，甚至出現報復性漲價，也讓很多原本寄望政府把房價打下來，能夠「危機入市」的友人們，一而再、再而三的落空，最後只能望屋興嘆。

支撐這一切，無非就是資金與利率。

根據央行統計，7 月金融情況，M1B 和 M2 年增率分別上升為 10.30%、5.89%，分別寫下10年與4年半以來新高，同時，證券劃撥存款餘額、活期性存款月底數和外匯存款期底數均創歷史新高，而外國人新台幣存款期底餘額也來到 2354億元，為2018 年 9 月以來新高，顯示內外資積極市場下，資金極為充沛。

從利率角度出發，五大行庫購屋貸款利率，7月跟6月利率水準持平，都是1.359%，仍處於歷史次低水平，依照目前全球央行的態度，短時間內也不見升息機會。

在這背景下，很難期待資金不往不動產市場流動。跟著這種趨勢，接下來可以預期到的兩個方向，其一，是資金將會持續往低價區移動，特別是具有話題的低價區，抑或是區域內籌碼穩定，但受惠於鄰近區域資金外溢效應的區域，前者是大家都在講的台南，後者得留意彰化或屏東。

其二，是資金往具有資訊不對等的產品與區域流動。例如高價、成交稀少的豪宅、廠辦、土地等，抑或是需要整合、或是熟悉法規能藉此點石成金的標的，同樣是受惠於資金外溢效應話題的區域，會漲價、能轉手的絕對不是雨露均霑，而是強者恆強。

有人會問，資金狂潮下何時會有夢醒時分？以目前態勢，與其憂心夢醒，更該先注意的一旦實體經濟接不上軌，靠著資金撐起的泡沫倏地破滅，廝殺之下所產生的財富重分配。

那時，才是新一波的危機開始。

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徐佳馨 ◎現職

住商不動產企劃研究室經理 ◎經歷

市場研究專員

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