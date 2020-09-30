蔡志雄：運動不只瘦身 還能省房租

台北市雖然寸土寸金，但目前仍有大量的無電梯老舊公寓。雖然比起大樓，公寓的租金價格較低，坪數也較實在，但是屋況與環境設備需花錢裝潢改善，特別是「沒有電梯」這件事讓租屋特別困難，也讓這類公寓屋主除了選擇降低租金價格，也沒有其他辦法。

但在包租代管業界，以創意及風格著稱的RED612公寓團隊(紅色陸壹貳揪安心股份有限公司)認為這個案子雖 然有缺點，但是位於師大夜市裡，離大安森林公園、師大校園都很近，只要找到喜歡運動的健康族群，也許就可以化阻力為助力。

於是RED612公寓團隊用3週時間，將原有的舊公寓重新打造成「健康瘦身公寓」，保留大客廳的空間，添購一台跑步機、三個瑜珈墊、一面鏡牆，並且還推出「運動減租」活動，鼓勵這裡的房客多運。近期這間在台北市大安區泰順街的「健康瘦身公寓」一推出，馬上在FB租屋社團間引起討論。

RED612公寓團隊用3週時間，將原有的舊公寓重新打造成「健康瘦身公寓」。圖／紅色612提供

向來都是房東訂房租，而房客只能選擇租或不租，但住在「健康瘦身公寓」的房客卻可以靠每天多運動，就能減租金，方法是靠手機App計算每日平均步數來折減的租金。例如App顯示上個月每日平均運動步數是8000步，這個月租金就可以折減800元。創意十足，推出後大受好評。

RED612董事長包租公律師蔡志雄表示，這戶6樓公寓因為鄰近師大，原本是住外籍老師，最近因為疫情的關係回國。他發現比起外國人，台灣的租客更重視電梯的需要，物件位在6樓卻沒有電梯，恐怕會不好租，因此趕緊召集團隊思考對策。

蔡志雄表示，隨著政府租賃條例實施，為了健全租屋市場，鼓勵房東將房屋交給專業的包租代管公司處理，目前登記有案的包租代管業者已經突破上千家。除了資產活化友善管理以外，如何運用創意幫房東把租不掉的房子出租，提供租客優質的租屋環境，都考驗著包租代管公司的市場競爭力。

蔡志雄表示，隨著政府租賃條例實施，為了健全租屋市場，鼓勵房東將房屋交給專業的包租代管公司處理，目前登記有案的包租代管業者已經突破上千家。圖／紅色612提供

文章來源：紅色612

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