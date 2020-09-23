何世昌：鬼搶祭品人搶房 8月推案潮驚人

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數來到34.9分，比7月份（34.4）略增0.5分，分數連6個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號則已連續4個月站穩黃藍燈。

風向球6大構成項目中，預售屋供給、議價率與成交組數等3項分數上升，廣告批數、來人組數則持平，僅新成屋供給1項分數下挫。顯見今年房市復甦力道比預期來得強，民俗月的房市買氣依然很旺，以致於出現「鬼搶祭品、建商搶推案、民眾搶買房」的「3搶」狀況。

【推案潮驚人 廠辦瘋冒芽】

由於市場買氣高漲，讓建商信心滿滿，推案信心飆上高峰，8月預售屋推案量高達約800億元，創下今年單月新高。其中，案量達15億元以上的指標建案為台北市-中山「東騰界」與「中山里仁」、松山「永陞鳳翔」、南港「UMAKE旗艦企業總部」和「遠雄宜進I-CITY」；新北市-板橋「忠泰本質 」和「新濠一川」、新店「黎明翡翠」、土城「金城舞5-京都花園」、三重「及福樂の町」；桃園市-中壢「路易威登」、「威均京鑽」、「旅時光」及「青上之河」、桃園「着東騰」、「璟都巴黎」與「昭揚天御」等案。

新成屋因為有交屋、入厝，易受民俗月衝擊，新釋出的供給量降至300多戶，案量達15億元以上的指標建案為台北市-內湖「聯虹識野科技大樓」、新北市-土城「長群享享-日荷」等案。從8月份推案來看，很明顯可以看到，先前業者積極買地布局興建商、廠辦，現在商、廠辦已經開始冒芽，推案量逐步成長。光是8月，北市廠辦推案量就逼近120億元。

【房市高溫不退 人氣買氣飆高】

在新建案市況方面，8月風向球追蹤的指標案平均來人組數走高至37.8組／週，比7月（34.7組／週）成長3.1組／週。隨著新案源源不斷推出，指標大案舉辦銷售活動頻率增加，建案人氣表現亮眼，指標案接待中心就連平日都有不少人看房。在買氣方面，8月風向球追蹤的指標案成交組數升至2.5組，較7月（2.2組）增加0.3組，成交組數與來人組數連袂創下今年新高。

雖然房市人氣與買氣強強滾，建案若價格合理，銷售普遍沒有問題。不過，有些建案仍打出破天荒的促銷方案來刺激銷售，來吸引投資人青睞，例如林口「溫得姆」祭出包租15年保證收益方案，包租年限創下全台建案紀錄。

房市復甦力道強勁，尤其投資、置產族群出手快狠準，不少建案在潛銷階段就已被買走泰半戶數。因為房子太好賣，建商控價態度愈發強勢，買方殺價空間持續縮小；假如趨勢不變的話，未來民眾想買到便宜房子的機會越來越渺茫了。

何世昌 ◎現職

住展雜誌研發長 ◎經歷

住展雜誌企研室經理、大學教授助教、專欄作家

延伸閱讀