莊志成：低利時代下 長年期房貸成趨勢

華人傳統「有土斯有財」的觀念深植民心，台灣人對於買房其實有著相當的執念，買房就等於得到了安全感、歸屬感，加上買房可能是人生中最大筆金額的消費，可稱得上是人生大事，因此，大多數人都會審慎考慮各項細節後再決定購買。

除了存夠自備款外，選擇20年房貸，每月房貸負擔較高，但總利息支出少；抑或是選擇30年甚至40年房貸，每月房貸負擔較低，資金較靈活，但總利息支出高，如何選擇也是購屋者的一大難題，不過，根據統計，房貸期數有逐漸拉長的趨勢。

根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第一季新增購置住宅貸款平均期數為269期，相當於購屋者需22年又5個月才能還清房貸，相較於2011年第一季的223期多出46期，等於是房貸期數在十年間增加了3年又10個月，房貸年限從不到18年拉長至22年多，顯示房貸期數有逐漸增加的趨勢，長年期的房貸似乎成為常態。

為什麼房貸期數會愈來愈長呢？我想，可以先從房貸利率來觀察，從內政部不動產資訊平台上的資料可以發現，2008年第一季房貸利率還高達3%以上，不過，在金融海嘯爆發後，各國紛紛降息救市、寬鬆貨幣政策救經濟，而國內房貸利率也隨之下降，期間雖有啟動升息循環，但升息幅度並不大，加上今年初受到新冠疫情影響，3月央行理監事會宣布降息1碼，讓今年第一季房貸利率為1.79%，利率已處於歷史低檔，也顯示利息負擔相對輕鬆。

其實，過去民眾購屋時，房貸以20年期最為普遍，因為房貸利率較高，希望可以盡早把房貸繳完，但房價逐步墊高，即便2013、2014年經歷一波修正，加上房地合一稅上路，讓近期房價平穩，但民眾薪資卻沒有明顯提升，即便近年來銀行對於房貸條件偏向寬鬆，紛紛釋出優惠利率吸客，但面對高房價，購屋負擔仍吃重，民眾還是需要更長年期房貸來舒緩購屋壓力。

另一方面，也因利率相對低廉，購屋民眾在權衡每月房貸負擔、生活品質與保留緊急預備金的狀況下，增加資金靈活度，也是長年期房貸接受度提高的的主因。尤其是年輕族群，因超低利率環境下，買房成本降低，長年期增加的利息支出也減少，部分年輕購屋者就選擇將房貸年限設定在30年，降低每月還款金額，剩餘的資金運用於其他高報酬的投資，不急著還房貸，等累積了較大筆的金額，還是可以提前還款，相對彈性許多。

毫無疑問地，選擇短年期或是長年期房貸其實是「青菜蘿蔔，各有所好」！不同年期的房貸沒有絕對的優劣，主要是讓民眾可依本身的財務能力與需求能有更彈性的調整，不過，我想有意購屋的民眾還是必須衡量自身的財務能力，不要因為長年期的房貸方案而購買了超出自己能力所及的房子，畢竟，長年期的房貸是為了減輕購屋人每個月的房貸還款支出，同時避免犠牲了原有的生活品質。

因此，如果自己不是投資理財的高手，或是手邊有閒錢就會忍不住花光的「月光族」購屋者，那麼最好選擇20年期房貸，當作強迫儲蓄，以免讓銀行賺了很久的房貸利息，自己卻什麼錢也沒留下。

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莊志成 ◎現職

永慶房產集團加盟事業處 總經理 ◎經歷

永慶房產集團加盟事業處 執行副總經理

永慶房產集團加盟事業處 南區業務部副總

永慶房產集團加盟事業處 中區業務協理

永慶房產集團加盟事業處 竹苗區業務副理

永慶房屋店長、經紀人

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