徐佳馨：房市好熱 連老外也狂買台灣不動產

最近許多朋友在問，台灣房市好像很熱，甚至有不少海外資金回來，和中美貿易戰有關嗎？

中美關係逐漸緊張之後，確實有不少資金悄悄來台，依據內政部最新統計資料，今年上半年度外國人在台購置不動產，建物共603棟，較去年同期成長10.2%，是近3年同期新高；土地累積1,479筆，雖然跟去年同期比下滑11.0%，但土地移轉面積卻大幅提升121.6%。

在區域表現上，建物移轉棟數及面積由台北市奪冠，上半年共122棟、建物面積超過3000坪；新北市也有122棟，不過建物移轉面積僅2500坪，購置面積較小；台中市雖然97棟，但大面積的交易多，建物移轉面積超過2600坪。而土地移轉量則以桃園市獨占鰲頭，上半年共312筆、土地移轉面積共2萬7000坪；台中市居次，移轉208筆、移轉面積2萬5000坪；新北市位居第3，上半年202筆、移轉面積2萬1000坪。

從統計來看，外國人購屋以主要都會區居多，其中雙北市更是外國人購屋的主力區域，在雙北之外，不少台商積極在台布局，且物流業順勢拉升，對大面積廠房、工業用地及商用不動產的需求增加，而桃園市的位置、條件、建設議題都深具吸引力，也無怪乎土地移轉量體傲視六都。

不過，這些外國人不少還是台資的第3地公司，為了避險轉進台灣，而資金寬鬆加上低利環境原本就會讓不動產市場信心度提升，而在可見的未來市場，不動產交易在節稅與財產布局的思考下，也讓境外資金購買台灣不動產的交易持續成長，交易也更為活絡。

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徐佳馨 ◎現職

住商不動產企劃研究室經理 ◎經歷

市場研究專員

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