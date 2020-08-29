葉國華：無接觸銷售在房市銷售的未來

隨著科技進步，不少傳統產業都面臨數位轉型的問題，而房地產業一直在我國經濟發展過程有著極其重要的地位，其中，房仲業數位發展已20個年頭，零距離即時數位媒體導入房地產銷售也有一段時間，隨著新冠肺炎疫情所帶動的無接觸銷售之大幅成長，強勢引發房產業者在網路銷售的創新與變革。

把時間推回1980年代，當時網路並不像現在普及、快速，上網方式還是以撥接為主，不過，太平洋房屋、住商不動產兩大房仲品牌率先使用電腦網路連線作業，將實體資料(如:文字、圖片等)數位化，並透過電腦資訊系統來管理、累積內部數據，也把房仲業推進「數位化」的階段。一直到2000年寬頻網路蓬勃發展，兩大房仲龍頭信義房屋、永慶房屋開始發展網路平台，房仲業正式進入「數位優化」階段，在這個階段房仲產業已將數位工具與現有的工作模式、商品服務結合，增加內部效率或強化顧客體驗，以獲取更多客戶，如:從紙本張貼廣告改成線上刊登、影音看屋等。

而對於房仲業數位發展能有如此大的進程，除了與科技進步、網路普及密不可分外，2003年SARS的爆發更是一大主因，當時疫情傳出並迅速蔓延，死亡病例激增，造成相當大的社會恐慌。許多民眾足不出戶，不僅導致整體消費市場低迷，房地產市場也進一步受到重擊，不少銷售案場幾乎人氣掛零，甚至有建案不敵疫情黯然撤場，房仲業也亟需數位轉型。為了減少與人群接觸所造成的感染風險，房仲人員改將物件刊登在網站上取代外出張貼廣告，而且也推出線上影音看屋取代房仲人員親自帶看，保住僅存的剛性買盤客源。

有鑑於此，房仲產業意識到數位發展的重要性，網路拖曳式地圖物件搜尋、全面公開成交行情查詢、網路互動看屋、行動上網看屋等服務相繼推出，消費者在買賣房屋都獲得相當優質且全面的體驗與服務，房仲業看似朝著美好的方向穩健發展，但產業長期資訊不透明的問題卻一直未被解決，因此，筆者決定走在產業趨勢前端，在2016年創立強大「比價功能」與「線上呼叫經紀人服務」的『Ubee』房屋比價平台，消彌不肖房仲業者給消費者資訊不透明的印象，解決購屋者貨比三家的問題，並開啟房屋比價新趨勢。

至於，未來房地產的無接觸銷售發展究竟為何？筆者認為，方向有二。首先，「虛擬實境」、「人工智能」是新趨勢!!過去，看房子是「眼見為憑」!如今有了虛擬實境科技的輔助之後，很多人也會先在「線上看屋」看個大概，滿意了再約房仲或房東實體看房。另外，近年來AI技術被廣泛應用，這項技術也被導入房地產中，將使房仲作業更有效率、客戶使用更加方便，而且此次新冠肺炎疫情肆虐，房市不像過去SARS般受挫，也須歸功於這些科技的發展與應用。

其次，再有錢買房也要先比價!!儘管目前利用網路及空間科技突破傳統面對面的銷售經營模式，是未來房地產銷售發展的主流趨勢，但消費者對於「價格」的「資訊透明」仍相當重視!早期房屋比價平台還尚未被開發，市場上的房屋物件都散落在各家業者，甚至會出現物件相同，售價卻不同的狀況，不過現在民眾可利用整合市場待售資訊的Ubee房屋比價平台、BigFun比房網…等比價平台，掌握待售房屋的最新價格資訊再看屋出價，也能大幅減少買方比價、議價的時間，房屋比價仍不可或缺，是未來房地產無接觸銷售發展的重要基石。

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