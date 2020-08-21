莊志成：危老、都更雙管齊下！安全有保障

隨著新冠肺炎疫情蔓延的恐懼暫時緩解，房地產市場近幾個月買氣好得出乎意料，同時間，都更市場的喧嘩程度也不遑多讓，在危老整建容積獎勵擴大這件事的煽風點火下，從業者到民眾，無不重燃起「拆」舊佈新在望的信心，連我到戶政事務所辦個事，都聽到有人催促辦事人員加快手腳，因為他要趕回去參加危老重建說明會。

有這麼令人驚訝的市況出現，都是因為兩件事。第一是行政院會今年3月19日通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，既延長了原本5月就將到期的容積獎勵時程，還新增了規模容積獎勵這個項目。第二是營建署預告修正「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」，將新增讓200平方公尺（約60坪）以下，沒有辦法與相鄰地合建的危老建物，也可享有2％容積獎勵的規定。

毫無疑問地，危老重建容積獎勵延長與放寬，是點燃這波熱潮的火種，而由國家住都中心等公家機關或民營企業扮演領頭羊角色的大型都更案屢屢突破關卡，向前推進，也是促使危老、都更熱潮波波相連的驅動力。我們來看看幾個數字，危老重建條例施行至今年7月31日，屆滿三年，申請件數1,438案，核准871案，值得注意的申請件數月月倍數成長，與當年的情況簡直不可同日而語。

台灣有人口與建築物老化的「雙老危機」，加上位於地震帶上，老舊建物普遍耐震、抗震能力不足，更缺乏消防安全設施，一旦發生地震、火災，民眾生命及財產都將面臨威脅，都市更新是非推動不可的當務之急，然而急事硬辦並不是最佳處方，危老重建這個方子，有別於都市更新這劑藥方，它不用非走冗長無比的審查程序不可，小型基地可以自行獨力申請重建，而幾個不同意戶動不動就把整個更新單元卡上五年、十年的事就會少了。

都更是不能不去面對，卻又不容易面對的課題。從文化與資產保存觀點上看，老房子或許是一種珍貴的資產，然而從現實上看，房子越老越耐不了天搖地動，就算躲過了921或331大地震，下一場大地震來臨時，誰敢保證還有人住著的這些房子都能安然無恙？921地震過後，政府提高了建築技術規則建築耐震係數，增加牆、柱、梁的韌性設計，因此基本上2008年7月以後落成的建築物，偷工減料與設計不良等狀況比以前少得多，但是在那之前就存在的房子還多如牛毛啊！

我們支持政府用活腦筋，去面對一不小心就走成死局的都更課題，也盼望社會大眾撇棄維護個人私利的立場，共同促成都市建築除舊佈新，人人皆能安居樂業的願景。

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莊志成 ◎現職

永慶房產集團加盟事業處 總經理 ◎經歷

永慶房產集團加盟事業處 執行副總經理

永慶房產集團加盟事業處 南區業務部副總

永慶房產集團加盟事業處 中區業務協理

永慶房產集團加盟事業處 竹苗區業務副理

永慶房屋店長、經紀人

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