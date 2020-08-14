謝志傑：三代同鄰成選項 中小宅受青睞

「家」是許多人心中的避風港，相處和睦的家庭可以讓人感到放鬆、自在，家庭成員間還能相互照應，由祖孫三代組成的「三代同堂」也就成為社會上常見的居住型態。但由於每個人的生活習慣及觀念不同，人與人的相處難免有摩擦，更別說是每天都生活在一起的家人，若是計較起來，任何事情都可能成為爭執的題材，因此並非每個人都願意與長輩同住。

永慶房產集團於2020年第3季房產趨勢調查中，調查民眾與長輩同住的意願，結果願意與長輩同住與不願意占比各半，顯示許多消費者在「三代同堂」與「三代同鄰」之間做取捨。若再細分各年齡層，發現45歲以上的民眾願意與長輩同住的比例較高，可能是長輩上了年紀，身體機能逐漸衰退，需要花費更多心思與時間照顧，加上自己可能也已為人父母，更能體會父母養育之恩，願意與長輩同住。

在考量長輩身體狀況下，願意與長輩同住的民眾，逾6成優先選擇電梯大樓，其次為透天厝，需要爬樓梯的公寓僅占4％。由此可見，未來的超高齡社會中，公寓的需求日漸減少，取而代之的是擁有無障礙設施設計，對於各年齡層皆友善的通用住宅。在房型需求調查中，大多數民眾認為至少需要3房以上的空間才夠，說明三代同堂的居住型態中，3-4房仍是購屋的主流需求。

從不願意與長輩同住的角度看，25-35歲的比例最高，應是青壯年期將生活重心放在事業、子女及自組家庭中，較無多餘心力花在長輩身上，且長輩還有獨立照顧自己的能力，沒有與長輩同住的強烈理由。

全年齡中不願與長輩同住的原因，則是以「生活習慣不同，容易產生摩擦」占整體比例中的66％最高，表示生活習慣依舊是家人同住須克服的難題，生活習慣一旦不同，又無法有效溝通，到最後不僅子女不願與父母同住，父母也不見得想要與子女同住。因此，在不與長輩同住且能就近照顧的居住型態順勢而生，保持「一碗熱湯的距離」的三代同鄰獲青睞。這距離究竟是多遠呢？依據民調結果顯示，57％的民眾認為步行15分鐘以內的距離最合適，在這樣的距離下，步行就能輕鬆抵達，又不會太過接近而干擾彼此的生活。三代同鄰的崛起，使傳統大坪數住宅需求減少，部分轉變成中小坪數或是二代宅。

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謝志傑 ◎現職

永慶房產集團業管部資深經理 ◎學歷

政治作戰學校大眾傳播系 ◎經歷

職業軍人

永慶房屋板橋文化店經紀人

永慶房屋華江巨蛋店店長

永慶房屋中和及板橋一部部長

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