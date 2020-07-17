莊志成：低利時代來臨 購屋正「對時」

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，各國央行紛紛祭出降息等救市手段，其中美國自疫情爆發以來已降息6碼，歐元區與日本也同樣維持零利率甚至是負利率，這波降息潮在全球發酵，南韓、香港、英國、澳洲、紐西蘭等央行紛紛跟進，台灣央行也決議降息 1 碼，終結利率連 14 凍，重貼現率降至史上最低的1.125％，除了降息外，美國無限量QE讓各國跟進，全球大撒錢，加碼多項購債、量化寬鬆等政策工具來搶救經濟，大量印鈔票的結果，就是市場游資充沛、現金變薄、低利環境等因素影響下，大家必須積極尋找最佳的資金停泊處，把錢放在銀行已無利可圖，間接將資金逼進市場，錢會從銀行或從其他地方轉出，轉向更能保值的避險標的。

根據永慶房屋第三季趨勢前瞻報告問卷調查結果顯示，房地產是消費者資金避險的首選，占比高達45%，創2018年第四季以來新高，近期在各國央行降息，低利環境與各國匯率波動較大的狀況下，選擇黃金、定存與外幣的比例明顯降低，而金融商品像是股票、基金等雖然較易有高報酬，但也伴隨著高風險，上下波動劇烈，像是這次新冠肺炎疫情衝擊下，3月美股就出現近四成的跌幅，台股也有向下修正約兩成，更是考驗著投資人的心臟強度，並非所有人都適合這樣的理財方式。

反觀房地產市場，由於價格具有僵固性，上下震盪幅度不若金融市場劇烈，且保值效果佳，若是用來出租，還有收租效益的附加價值，成為消費者資金避險的首選，因此，根據調查，有高達66%消費者有意願投資房地產來出租，收取租金，其中66%是偏好住宅型產品，至於對投資報酬率的期待值，過去不少人期待3%甚至4%以上，但本次調查卻發現主力集中於2%至3%區間，甚至期待投報率在1%-2%也較上季增加，顯示因超低利率時代來臨，銀行定存不到1%，讓消費者對於投報率的期待值降低，穩定的租金收益已打敗定存低利。

超低利率環境可能成為常態的狀況下，房地產市場再度吸引市場目光，而房貸高成數、高寬限期與低利率的「二高一低」趨勢，有利於進場購屋，正是購屋好時機，在房租連年漲的壓力下，「租不如買」成為首購族購屋的推手；至於換屋族則能趁機從「求有」到「求好」，因應家庭成員的增加或是住宅需求改變，透過賣舊換新、以小換大、由蛋白進蛋黃等，找到更符合自身需求的房子；至於手邊有閒置資金的置產族，則可趁機超前部署，進場購屋，選擇優質地段、良好機能的房子，不僅達到保本，甚至還有收益、增值空間，輕鬆打敗定存。

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莊志成 ◎現職

永慶房產集團加盟事業處 總經理 ◎經歷

永慶房產集團加盟事業處 執行副總經理

永慶房產集團加盟事業處 南區業務部副總

永慶房產集團加盟事業處 中區業務協理

永慶房產集團加盟事業處 竹苗區業務副理

永慶房屋店長、經紀人

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