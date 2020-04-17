張峰榮：老屋潛危機 危老重建助防疫

全台屋齡逾三十年以上的老屋已超過400萬戶，若以目前老屋攀升的速度計算，預估再過十年將超過600萬戶，即占全台總戶數之75％，急遽的老化趨勢，對位處於地震帶上的台灣，危老(危險及老舊建築物)必成為公共安全的最大威脅，危老的隱憂不僅於此，現今最熱議的新冠狀病毒問題，老屋亦是容易造成疫情擴散的幫兇。

筆者認為近期病毒肆虐，少外出、待在家應該是最安全的避風港，但若是住在老舊建物中，平時可聞到隔壁的煙味、家門密閉時潮濕不通風，或是樓上沖馬桶有聲音、臭氣等狀況，請小心病菌或許已悄悄滲入居住環境中，嚴重可能傳播至整棟社區，造成集體感染。

在老屋不重建的前提下去改善，應多注重社區環境清潔、消毒電梯走道、定期清洗水塔、加強檢查管線狀況…等，如果通風不良，建議可裝設全熱交換器，讓室內外空氣交換，改善空氣品質。另外，「潮濕」絕對是細菌孳生的最佳溫床，除在廁所安裝抽風機外，可於頂樓管道間加裝排風器，讓環境盡量保持乾燥。

但在老屋破損多的缺陷下，病毒也有可能透過管道間擴散至整棟社區大樓，因此，光是防禦就是大工程，其實補強所花費的成本及時間，真的還倒不如打掉重練最安全。

政府兩年前推行的《危老條例》，透過容積獎勵政策，鼓勵住戶重建，申請重建計劃前，無立即危險的老屋須進行耐震評估，從建物結構層面來檢查其安全性，近來建物的打造上因經歷社會幾次重大事件，不論結構、建材、工法技術上均順應時勢，亦不斷日新月異的進化，業界紛紛推出防疫宅、抗菌宅、健康宅…等來包裝，不少標榜有換氣設備(如當層排氣或當戶排氣)、排水設備的新建大樓，其實也就是打造戶戶隔絕的功能，落實真正的居住安全。

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