劉韋德：共同繼承糾紛多 多人聯合較有利

共同繼承土地但繼承人對於土地處份意見不同，容易產生糾紛，如果一狀告上法院，法律上也見解各異，很難說哪一方勝算大，比較建議是繼承人多數人聯合較為有利。

曾經有一個例子，阿明和他二個哥哥在花蓮共同繼承一塊土地，由於大家對於土地如何分割意見不同，所以這筆土地就一直閒置多年。

沒想到，去年他回花蓮時，竟發現這塊地上有人在上面搭民宿做生意，他以為土地被人侵占，沒想到民宿主人跟他說土地是向阿明的大哥租的，每個月租金9萬元，雙方還有租約可以證明。

阿明一聽就矇了，他從沒聽過大哥說過出租的事情，他去找了大哥，但大哥竟給他吃閉門羹，電話也不接，阿明就去找二哥，沒想到二哥雖然不同意出租，但他更不想與大哥弄壞關係，所以不願意介入。

阿明很生氣，他就自己向法院起訴，請求大哥必須按月給付他相當每月租金三分之一的不當得利。

阿明以為這樣的訴求很合理，但沒想到法院竟然駁回他的起訴，讓他很傻眼。

實務上，繼承人共同繼承不動產的狀況很多，有時會發生其中一個繼承人未經過全體繼承人同意就擅自出租或是使用共有物，這時其他共有人可否單獨對其請求相當租金之不當得利呢？

有關這個問題，法律上有正反二種見解：

肯定說認為，在繼承人有數人的情況時，雖然在分割遺產前屬公同共有，沒有應有部分，但彼此之間仍有以應繼分為基礎，以作為潛在的應有部分，若逾越其應繼分比例行使權利，就超過部分自應對其他共有人負不當得利返還義務。

否定說認為，在分割遺產前，各繼承人對於遺產為公同共有關係，若部分繼承人未經他繼承人同意而占有或出租繼承之公同共有不動產，法律上雖構成不當得利，但這種公同共有債權行使，須徵得其他公同共有人全體之同意才可以(民法第831條準用第828條第3項)。

以上二種見解各有理由，但繼承人對遺產之公同共有關係在法律上為不可分，故若是只有繼承人中的1人或部分人起訴，請求債務人履行其依應繼分比例獨自享有之部分債權，在實體上應屬無理由(最高法院104年度台上字第2124號判決、臺灣高等法院105年法律座談會民事類第12號)。

因此依據目前實務見解，阿明若想要對大哥起訴請求不當得利，必須要聯合二哥共同起訴才可以。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接