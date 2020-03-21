徐佳馨：說好的房市暴衝會來嗎？

一如外界預期的，央行降息了。

在連續14凍之後，一碼的幅度出乎外界意料，再加上注資2000億，央行手筆更勝2008年金融海嘯，而由於這次狀況特殊，房貸利息將會是史上最低。

根據過去歷史經驗，只要利息低，財務槓桿高的房地產，就會一路向上，這也讓市場出現「房市可能暴衝」的聲音。

不可諱言，在史上最低的利率環境下，資金往資產移動水到渠成，可是在房價經過2016年低谷轉身向上之後，這一波降息到底能不能夠再次吸引資金轉戰房市，寫下新高，頗值得注意。

原因之一是這一波的背景，是疫情帶來的經濟蕭條，資金即使有避險思考，在這當下，周轉性較差的房地產現貨，並非是最佳選擇，如果真要購買現貨，更好的選項其一是沒有折舊問題的土地，其次，是不要佔有太多資金部位，且還有穩定收益的商用不動產，最好還能套出利差的產品。

更明白些說，住宅類型的產品，並不會讓這些聰明錢傾心。

畢竟，不動產雖然能因為利率受惠，可是先天的轉手性差，如果以避險為思考， 相較於現貨，具有穩定收益的證券化商品，可能才會是資金橫流下，最受歡迎的投資標的。

這一波更要注意的，是財富重分配，以及大資本利用槓桿套利，雖說房市可能暴衝，但不少自用客戶的購買力在股災中受到重傷，中小企業受到無薪假與公司倒閉的影響，從買得起，變成買不起；對銀行來說，當低利成為常態性的不可承受之重，對不動產的風險思考與寬鬆的那把尺，將成為房價是否全面性暴衝的重要關鍵。

但如果真的發生了，不用高興太早，泡沫怎麼起來，終究到最後是要還的。

至於未來呢？歷史告訴我們，不可預期的災禍都是另一個形式的天啟，無需過度恐懼，也不要幸災樂禍，對自己和對世界多一點溫柔，必然就會多一些面對未知的勇氣與智慧。

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徐佳馨

◎現職

住商不動產企劃研究室經理 ◎經歷

市場研究專員

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