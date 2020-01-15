蔡瑞益：什麼樣的房子才是「高雄厝」？

高雄市建築經營協會每年舉辦的「建築園冶獎」評選活動，除了主要的獎項之外，另訂有「綠建築創新」、「智慧建築」、「人文美學」等特別獎項，這幾年得獎之建築作品中，依「高雄厝鼓勵辦法」的建案，參加評選後的得獎率均很高，可見「高雄厝」的成果績效，正逐一呈現，並開花結果；除了創造大高雄地區的優美都市綠色景觀及合宜的人性化空間外，亦逐漸擴及影響到全台灣各縣市之城鄉風貌。

甚麼是「高雄厝」？「高雄厝」的內容是什麼？

高雄市政府工務局於103年9月發布實施「高雄市高雄厝設計及鼓勵回饋辦法，104年4月由行政府准予備查，105年1月、5月修訂。該辦法主要為結合立體綠化、太陽光電和通用設計等，期望打造低碳、宜居、符合高雄環境特色的「高雄厝」。

為了落實「生態、經濟、宜居、創造、國際」的大高雄五項施政核心價值，以動人的在地建築文化、前瞻的綠建築技術、由下而上的社區營造參與，找到屬於在地建築之認同性、識別性、自明性與未來性，兼具國際視野亦有本土化的堅持。

高雄厝有三大核心：環境永續、反映在地自明性、居住健康

經由操作設計手法，訂定十項設計準則：

會呼吸的透水基盤：透過草坪與透水性的設計，讓建築物與土地連結，並可增加土壤之保水，及降低混凝土地面之熱氣。 有效的深遮陽：經由挑簷或遮陽或陽台等設計，能帶來涼爽的庇蔭。 綠能屋頂的設計：建構具有自然生態風貌的屋頂特色，規劃新綠能（如太陽能光電）、設置綠化植栽、蝶蜂庭園等設施，除可豐富屋頂之景觀，亦可隔熱、省電節能。 在地材料與技術的導入：經由在地材料與技術手法，來呈現高雄市的歷史與地域特色。 融入場域的意象設計：藉由各地場域的對話，來展現出意象的環境自明性。 埕空間的創造：由天井、露台、陽台等小空間來詮釋各族群共通的聚會場所氛圍，更是在地文化的象徵。 人性化的空間通用設計：經由通用設計的觀念，可讓各年齡層在每個空間環境的使用性均能舒適地自在的使用。 合宜的使用空間機能：由使用者的空間機能為出發點，尋找合宜的空間使用量，可創造更多舒適環境。 環保、健康建材的運用：降低空間汙染為健康生活之必要性，故納入環保健康建材的觀念，來提升優質的環境。 創造有效通風的開口：經由開口窗之設計，使空氣自然對流，可降低室內二氧化碳，及改善空氣之溫濕度。

另，高雄厝有訂定設計及鼓勵回饋辦法，其中，重要項目為景觀陽台、通用化設計空間、綠能設施等。

景觀陽台：設於建築物設置上方有遮蓋物之休憩平台，深度可達3M，面積高達三分之一以上的覆土植栽設置綠化設施。通用化設計空間：如設計乾濕分離的浴廁，交誼廳、升降設備等設施。綠化設施：設置對環境友善之太陽光電等再生能源、綠化、雨水貯集功能等。

高雄厝推動至今有五年，高雄厝的精神是依據高雄的自然、人文等條件所規劃設計，符合高雄地區需要的住宅，重點在節能減碳，以及人性化的室內外居住空間，形塑優質的綠色家園，並進而建構符合永續發展、健康舒適、節能減碳的國際化花園城市。

自推動以來，大部分的建商都肯定政府的努力，也都予以相挺，市民也都予以支持。也因為高雄厝呈現了預期的優質城市綠色風貌景觀，也引起了國內外甚多人士的讚賞，並使得國內其他縣市單位也要模仿比照辦理。

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