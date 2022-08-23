全台8萬戶新案待售 這2大重劃區賣壓最重

房市買氣趨緩，據591新建案調查，全台七都目前線上新建案共有近8萬戶待售房屋，前15名中有超過半數區域集中在新北、桃園兩地，新北市淡水區、桃園市龜山區在淡海新市鎮、A7重劃區大量推案下，合計就有1.3萬戶賣壓，相當驚人。

591新建案指出，目前全台七大都會區線上在售新建案合計約有23萬戶可售戶，其中有近8萬戶待售，由於今年第二季以來在升息、疫情及打炒房政策等不利因素下，建商推案力道放緩，供給減少加上部分中南部熱門推案去化不差，整體待售水位並不高。

不過仍有不少區域賣壓仍大，統計顯示，全台有七個行政區新建案待售戶數超過2,000戶，其中待售戶數最多的淡水及龜山分別有近7,000戶、近6,000戶，此外板橋、中壢也有超3,000戶待售，此外，中南部一級戰區如台中北屯、台南安南及高雄左營等區，同樣也面臨銷售壓力，各自有超過1,000戶的量體在市場流通。

591新建案指出，全台賣壓最重的淡水區，近年搭乘房市熱潮及平價優勢吸引客群，價量一路翻揚，激勵建商推案，包括如「名軒海樂地」、「湯泉台北灣7」等千戶造鎮案，然而受限於聯外交通及東北季風等因素，加上大環境變化，建案去化放緩，也讓賣壓維持在高水位。

此外，桃園龜山區隨著機捷通車且價格相對實惠，吸引周邊雙北、桃園購屋客湧進，成為建商兵家必爭之地；目前當地建案個數不算多，但在「皇翔歡喜城」、「遠雄文青」等案挹注下，推案住宅戶數高達1.3萬戶，目前還有近6,000戶待售中。

延伸閱讀

中壢房市一手好牌 這區域4年漲幅達80％

新竹預售房價年漲15％ 遠勝桃園2％

航空城夯 7月商用不動產交易飆今年新高