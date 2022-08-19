徐佳馨｜投資海外房市的風險

近期，柬埔寨的人蛇販運事件引起各方關注，讓人不禁回想起幾年前那波柬埔寨房產投資熱。

朋友老張是其中之一，幸運的是，某些原因讓他買了又退，身家得以保全。回想當年說明會和出團時的百般禮遇，他依舊念念不忘。

像老張這樣的人不少，2010年台灣房市走到一波高點之際，投資海外不動產的話題就開始發燒，那次雖非台灣人首次海外投資風，卻可說是歷年最大的一波，從最早國人熟知的日本和美國開始，到了2013年，搭上東南亞經濟發展強勁，人口紅利誘人的話題，許多業者開始鼓吹東南亞各國未來將會「複製貼上」台灣經濟發展與房地產暴漲歷史，帶著民眾前進東南亞投資不動產。

其中，柬埔寨因為進入門檻低，同時又以美元計價，加上2020年以前，柬埔寨的經濟每年以7%的速度穩步地成長，許多人懷抱夢想轉進，時至今日，根據《Global Property Guide》揭露2022年第一季柬埔寨金邊高端公寓的平均價格，年跌幅達19.15%，且持續降溫中。

相較於已開發國家，這些開發中國家爆發力強，想像空間大，加上過去中國大陸的成功經驗，會使得許多因主客觀因素沒有搭上中國發展列車的民眾，不想再錯過而上了車。

殊不知，開發中國家除了文化差異外，許多國家法治觀念不足，對外國人的保障未到位，甚至政權不穩定，即使簽約付款成交，也可能隨時可能翻臉不認人，這種種之外，還不包括投資人長期持有得面對的匯率與轉手風險。縱然資訊不對等可能是最大的獲利來源，自己沒法做功課也沒法自己出場，又缺乏正派負責的業者領進門，這些看似誘人的因素都是最大的滅頂源，在業者的限時成交與同團不停成交耳語的壓力下，很容易在情境下倉促決定而賠上身家。

很遺憾的，這種看似簡單的邏輯，幾年過去了，依舊不時出現在我們的日常，只是換個型態與包裝，又能東山再起，關於這些種種，老張倒是下了個結論。

他說：「本想找個避風港，殊不知風雨都因它而來。」

原來感情如此、投資如此，人生也是如此。