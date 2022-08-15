房地合一稅收連2月衰退 這兩都降幅最大

據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年7月個人房地合一稅收為32.7億元，雖然年增幅度仍達12%，不過稅收已經較5月高峰的35.6億元，呈現連續兩個月走跌態勢，反應市場景氣已經降溫，因疫情導致的交易量縮慢慢也反映在稅收上，若以區域來看台南與高雄是稅收年減幅度最大的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一的稅收，個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，與簽約交易有1~3個月的落差，現在數據逐漸開始反應疫情當下的量縮市況，以過去幾個月量縮的表現推估，未來的房地合一稅收可能還會逐漸縮減。

統計顯示，今年7月個人房地合一稅收為32.7億元，年增12%，不過今年這波稅收高峰出現在5月的35.6億元，近年的稅收高點則是去年12月的47.3億元，但7月的個人房地合一稅收已經連續兩月衰退，緩步減少到32.7億元，顯示房市有退燒跡象。

比較7月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的6.3億元，年增28%，其次則是新北市4.9億元，年增87%，但過去房市交易暢旺的南二都，個人房地合一稅收都呈現雙雙衰退，高雄市7月房地合一稅收4.4億元，年減22%，台南市為2.6億元，年減27%，從房地合一稅收減少幅度，可以嗅出南台灣房市似有降溫跡象。

曾敬德表示，由於稅收統計較實際交易時間有明顯落差，以今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等因素影響，房市交易量逐漸下滑，加上預售換約高峰期也逐漸過去，後續還是會反映在房地合一稅收金額上。

（時報資訊 郭鴻慧）

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