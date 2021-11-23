信義、內科護持 南港2.0華麗變身

近年來北台灣商用不動產市場最大爆發點，儼然已聚焦南港，在台北市政府「台北東區門戶計畫」五大中心、八大構想的發展願景下，已蛻變為首都生活圈的鑽石，尤其在信義計畫區、內湖科技園區的外溢效應下，南港2.0時代已經來臨，從南港車站到昆陽站和松山車站這段所謂的南港西軸線，超級都更案接續接棒啟動，引爆南港地區大翻轉。

戴德梁行董事總經理顏炳立分析，南港近年爆發性的成長，儼然已成為下一個信義計畫區，台北市府正大力打造「東區門戶計劃」是開發中的現在進行式，他進一步指出，「信義計畫區有的、南港幾乎都有，可是南港有的、信義計畫區並沒有！」包括三鐵、視野和景觀，還有政府大力推動，包括生技、會展、新創，估計每年產值會從6,000億元翻上三倍、突破兆元大關，在公民協力投資千億之際，南港正蛻變為一顆鑽石。

展望南港的未來發展軸線，從南港車站延伸到信義計畫區的南港西軸線，越靠近信義計畫、越搶手，整個南港發展跟開發重心，從過去東側的展覽館和南軟，已經開始向西往信義計畫區靠攏；從近一年半以來，富邦金、遠雄建設、宏盛建設、麗寶建設、華固建設、冠德建設等密集插旗，既顯見其兵家必爭之地的身價。

地產專家形容：「南港有一股很強的力量想跟信義計畫區LINK起來！具體的表現就是從南港車站到昆陽站和松山車站這段所謂的南港西軸線，超級都更案接續出籠，標地越往西越火熱。」

對內科企業來說，南港西軸線這段算是「內科前一站」，大幅減低過橋、出城和交通擁塞問題；對信義計畫區和松山敦北南京台北華爾街外溢的企業來說，南港西軸線又是「信義下一站」，不單是交通通勤上可以無痛轉進，而且產業商貿效應連成一氣，加上購置成本的價格以僅信義1/3價，松山金融圈1/2價，就能進駐。

「廠辦推手」遠雄建設，看準南港西軸線前景和「廠+辦」雙效產品，在南港處於真空狀態，率先推出目前唯一廠辦總部預售案「遠雄宜進I-CITY」，基地鄰近南港「新地王」的捷運昆陽站周邊，區域土地行情已站上513萬元新天價，可望吸引企業以高CP值的置產眼光，搶先布局未來南港2.0時代最夯的南港西軸線產業聚落。

遠雄宜進I-CITY 串聯南港東區門戶計畫與信義計畫區 。圖／業者提供

遠雄廠辦起手式 卡位戰略要地

遠雄集團在打造內科園區成為台北矽谷之後，擴大北台灣的廠辦新佈局，起手式即瞄準北市港湖串接信義計畫的「最後一塊拼圖」的南港西軸線，預計於12月正式推出的「遠雄宜進I-CITY」，將佔領串聯南港東區門戶計畫與信義計畫區的重要戰略地位。

遠雄廠辦表示，南港這兩年邁向飆速開發期，尤其南港西軸線6大都更案的推進，讓不少企業主客戶分享這幾年對南港的感想，表示「過去不覺得，但現在越看越發現未來性已經就在眼前，彷彿唾手可得。」

尤其南港路一到三段，更是大型廠辦案薈萃的新興聚落，可快速連結信義計畫、內科園區，構成產業黃金三角聚落。

另外值得注意的是，南港近年快速大崛起，但未來商辦新供給幾乎都以辦公為主，反觀廠辦，則比辦公明顯稀缺。房地產專家指出，這波南港2.0的開發風潮中，商辦、廠辦比重，大概在9：1，租售比也是9：1。這意味著，廠辦產品在爆量又爆價的南港商辦市場中，將成為最稀有、最炙手可熱的標的。

新東區門戶 可售廠辦稀缺搶手

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，信義計畫區熬了數十年，才坐擁頂級辦公大樓林立的成熟商圈，而南港目前商辦、飯店、廠辦或百貨等各類商用不動產，還屬於初升段，還沒開發成熟，但也因價格相對親民、比價效應下，能吸引更多企業進駐，在眾多公共建設注入，區內啟動許多大面積的國有地與工業土地開發之際，「新東區門戶」的輪廓已呼之欲出；不過，廠辦類產品，比重偏低，相對稀缺。

丁玟甄分析，目前南港進行中、計劃中的廠辦開發案，僅「遠雄宜進I-CITY」、「中華賓士廠」、「長虹重陽案」、「睿峰UMake」、「國泰利百代」等，但可供釋出銷售者並不多，而符合產業進駐需求、擁有高檔卸貨設施，可滿足生產製造需求的廠辦案，更相對稀有。未來幾年，儘管南港商辦新供給可能大爆量，但廠辦卻相對明顯稀缺。

捷運昆陽站周圍是目前南港區捷運沿線開發密度最高區域 。圖／本報資料照片

台北市商業開發動能 最強區域

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，近年掀起的一波台商回流潮，加上科技產業起飛，全台工業地產成交量連續三年向上攀升，包括潤泰、長虹、富邦人壽、國泰人壽及新光人壽，都陸續卡位南港，光是正在動工中的商辦、廠辦及商場總樓地板面積，就超過30萬坪，是台北市區商業開發動能最強的區域。

丁玟甄表示，尤其捷運昆陽站周圍，市場所謂的「南港西軸」更是目前南港區捷運沿線中開發密度最高的區域，包括許多傳統產業、國營企業及金融機構之舊廠區都進行再開發，預計至少8大開發案正進行中，會是未來南港的新亮點，全台北市沒有一個行政區，同時將釋放這麼大的商用不動產和住宅都更量能。毋怪乎房地產圈都認為：「南港正在進行台北市有史以來最大的地貌和城市天際線改造運動！」