繼承房地與房貸 勤業眾信：可適用新函釋

財政部近日發布解釋令，核釋個人繼承房地時，若併同繼承房地向金融機構貸款餘額，該貸款餘額超過繼承時之房地現值部分，屬於繼承人因繼承該房地之額外負擔，未來出售時無論依舊制或房地合一新制計算，可將差額自交易所得中減除，降低繼承人稅負負擔。

勤業眾信聯合會計師事務所家族稅務諮詢負責人莊瑜敏表示，依照所得稅法規定，財產若為繼承取得，是以交易時之成交價額，減除繼承時該項財產之時價及移轉該項財產相關費用後之餘額為所得額。

依據遺產及贈與稅法規定，土地及房屋時價為土地公告現值及房屋評定現值，由於房地現值與市價有顯著差異，導致民眾出售因繼承取得的不動產時，可能會發生按照被繼承人實際取得成本計算時並無獲利，卻因現行規定而需負擔較高所得稅負之情況。

因此，財政部發布解釋令放寬可扣除貸款餘額，將可減輕繼承人出售繼承房地時之稅負負擔。

很多人可能終其一生努力僅可買下一間不動產，於繼承事實發生時即便以該房地之市價或實際取得成本計算遺產價值，扣除相關免稅額及扣除額後，也無須繳納遺產稅。

勤業眾信建議，若可讓繼承人自行選擇，以被繼承人之實際取得成本或繼承時之房地現值作為申報遺產價值，未來繼承人出售該繼承房地時，亦得以該原始取得成本作為成本減除，或可減輕繼承人於現行規定下之所得稅負擔。