貿易協商傳佳音 股債行情再延續

聖誕節氣氛漸濃，金融市場亦彌漫著歡慶氛圍，其中聯準會雖暫緩降息，會後聲明刪除有關經濟前景「不確定性」的措詞，並暗示在經濟穩健增長的情況下，2020年寬幣政策傾向按兵不動，在美國大選之年保持觀望，鴿派風向推動美股再創新高。無獨有偶，歐洲央行總裁拉加德就任後首次決策會議也如預期維持利率不變，美歐央行皆認為經濟已現回穩跡象，但基於通膨展望仍低，未來貨幣政策依舊傾向寬鬆。2019年以來，多國央行接力降息一方面為市場注入流動性，另一方面也適度支撐經濟增長，我們認為在基本面數據漸回穩下，主要央行不排除為未來預留子彈而暫緩降息刺激，但在通膨壓力仍低，將維持寬鬆基調。

貿易協議傳佳音 硬脫歐風險大減

眾所注目的美中貿易談判初步達成第一階段協議，包括美方無限期暫緩原訂12月15日對約價值1600億美元中國進口產品加徵關稅，針對9月的1200億美元進口陸貨加徵稅率則由15%減半為7.5%，中方則同意未來二年至少增購2000億美元進口產品與服務，涵蓋農產品承諾每產採購400億到500億美元，至於智財權與強制技術轉移、中國金融市場准入、落實爭端解決機制，以及匯率和透明度等相關細節，則待未來多回合談判凝聚共識。儘管2500億美元的中國進口商品仍保留25%稅率，但貿易摩擦降溫，甚至朝逐步撤銷關稅方向前進，皆有助短期紓緩全球貿易緊張氛圍，加上英國保守黨於國會大選贏得過半席次，終結近4年僵局，強化明年1月底脫歐可能性，風險偏好加溫下激勵英鎊升抵一年半新高。

樂觀中保持應變 股債行情審慎因應

2019年邁入尾聲之際，除美中貿易、英國脫歐均傳出喜訊外，11月全球製造業採購經理人指數更升至50.3，為7個月來首見站上擴張臨界，伴隨央行傾向寬鬆基調，股票投資人氣加溫，美元走貶亦推升風險性資產走高，我們認為隨著基本面逐步改善及企業獲利成長下，樂觀氛圍將有助支撐股市表現，在美股創新高之後，新興市場在政策空間、基期效應，以及評價面優勢下，可適度納入投資組合之中，尤其中國於甫落幕的中央經濟工作會議再強調穩增長，有利亞洲市場的資金回流效應。然而，不論美中貿易協商、英國與歐盟談判中長期皆更具挑戰，不確定將令市場更審慎面對慶祝行情，無形中可能壓抑公債殖利率彈升幅度之外，也意味著債券配置的必要性，建議宜透過股債多元布局靈活因應市場走向。

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