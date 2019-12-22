ADP與非農脫鉤 美國就業超乎預期

美國勞工部公佈了11月的就業數據，新增非農就業人數達26.6萬人，遠超過市場預期的18萬人。而這個數字更是遠遠超過早兩天公佈的ADP新增就業人數6.7萬人。

單就勞工部的數據來看，是創了今年一月以來的次高紀錄，反觀ADP的數據，則是出現了五月份以來的最低水準。兩者之間的差異高達19萬9千人，這個數字則是自2001年以來，第二大的差異數字。

其實勞工部與ADP的數據一向都會出現落差。最主要原因在於ADP僅就私營部門做統計，而且是根據整個月的實際薪資數據。相對的，勞工部的就業報告則是涵蓋私人與政府部門，同時僅將雙週有實際領薪的勞工認定為就業人口，所以兩者之間在短期內可能會出現大幅差異，但整體的趨勢仍然是朝同方向變動。

從資本市場的走向來看，認定了官方的非農就業數據將是未來的方向，包括美股出現了1%左右的漲幅，而公債則是反向出現下跌趨勢。

如果我們從勞工部的報告細項來看，11月的製造業就業表現相對亮眼。相較於前一個月減少了4萬3千人，本月份則是增加了5萬4千人，出現了戲劇性的跳漲。

這並非是因為美中貿易戰讓製造業就業回到了美國，而是通用汽車罷工結束，汽車工人返回就業崗位的原因。所以整體製造業在下個月能否維持這麼好的表現，仍然是一個問號。而採礦業與建築業則是出現了就業人數下滑的現象。

服務業的表現相對優異，新增就業人數是今年二月以來的新高水準，增加了20萬6千人，其中有7萬4千人是教育與醫療服務。而這個部分在美國人口逐漸老化的過程中，應該會是就業市場最穩定的一個部門。

我們認為即使扣掉了通用汽車的部分，勞工部的這份就業報告表現仍然相當亮眼。但可能還需要幾個月的時間，才能得知整體趨勢究竟會往哪個方向。

關鍵因素或許就落在美中貿易談判上了。

這一兩個月來各種傳言不斷，但在本週應該就可以塵埃落定，至少我們可以知道，在12月15日這一天究竟會不會加徵關稅？

以目前中國的官方說法來看，如果達成第一階段貿易協議，那麼應該要等比例的取消已經加增的關稅。但對於川普來說，這樣的妥協會否失去了對中國施壓的力道，導致後續談判上的困難呢？

這或許就是雙方遲遲未能達成第一階段協議的原因…

一種可能是，12月15日就不加徵關稅，但第一階段協議究竟要怎麼樣就另外再議。

另一種可能是，在美國就業報告與股市相當亮眼的情況下，如果川普不願意在削減關稅上妥協，那麼藉由新一輪關稅來迫使中國就範，或許就會是川普口袋的選項之一了。

本文由王伯達觀點授權轉載，【原文】刊登於PressPlay。

延伸閱讀

郵儲銀行，中國 A 股十年來最大 IPO 與新上市銀行破發潮

霍華馬克斯最新備忘錄：謎樣的負利率