9/7 China Scan 參與中國A股行情

安徽│世界製造業大會 20日合肥舉辦

2023世界製造業大會將在9月20日至24日於合肥舉辦。大會不僅設立製造業產品展會，還設置先進製造業綠色低碳與可持續發展論壇、行業大模型推動數位化轉型論壇、第三屆智慧家電新材料應用高峰論壇、2023中國機電行業發展高峰論壇等九場專業化論壇。

江西│廬山商界精英會 聚焦疫後經濟

2023廬山全球商界精英大會6日開幕，共有300多位中外嘉賓與會，討論後疫時期全球經濟挑戰與機遇。本次大會共簽約項目44個，簽約金額逾人民幣750億元，涉及化工材料、電子資訊、文化旅遊等領域和產業。

雲南│今年機場暑運旅客 超過2019年同期

據統計，2023年暑運（7月1日至8月31日）期間，雲南恢復昆明至烏魯木齊、長春等地航線，讓雲南機場的起降架次達9.6萬架次、旅客輸送量達1,283萬人次、貨郵輸送量達6.9萬噸，分別恢復至2019年的98.68％、101.09％、87.86％。

香港│14日啟動「夜繽紛」活動

香港特首李家超稍早預告將推出一系列夜經濟活動，據稱，「香港夜繽紛」擬於14日舉行啟動禮，李家超、香港財政司司長陳茂波傳將出席。不少香港商場也宣布跟進，將推出夜晚消費加倍積分等多重優惠，冀望拉抬買氣。

海南│博鰲零碳示範區 進入試營運

海南博鰲零碳示範區近日完成整體施工，進入設備調整試運行階段。該項目總占地面積1.8平方公里，從建築綠色化、可再生資源利用、交通綠色化等八大類18個項目實施改造，預計2024年實現零碳目標。

上海│推動製造業數位化轉型

上海6日印發製造業數位化轉型實施方案，主要目標是到2025年，上海規模以上製造業企業數位化轉型比例不低於80％，上海工業互聯網核心產業規模達人民幣2千億元，並打造十個試點示範園區、20個標竿性智慧工廠等。

北京│餐飲業前七月收入增逾30％

「2023北京餐飲業觀察報告」近日出爐。報告指出，2023年以來，北京餐飲消費潛力持續恢復，上半年餐飲業新增註冊企業7,610家。1月至7月，北京餐飲收入年增34.3％至人民幣769.75億元。

新疆鮭魚爆紅 產量暴增

日本8月起排放核處理水入海後，來自內陸新疆的水產品意外受惠，尤其鮭魚更在市場爆紅熱銷。2022年，新疆漁業總產量達17.3萬噸，在西北五省區排第二，其中鮭魚總產4,554公噸。目前新疆鮭魚除了內銷，還出口到俄國、馬來西亞和日本等國，預計今年鮭魚產量可達3,000公噸。