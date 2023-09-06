9/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

新加坡｜今年經濟成長預估 降至1％

新加坡金融管理局（MAS，等同央行）6日公布調查顯示，該機構訪調的經濟學家再次調降2023年經濟成長預估，從6月調查時的1.4％降至1％，3月時調查估1.9％。專家指出，外部成長放緩為首要風險，通膨壓力與大陸經濟走疲也是不利星國經濟前景的因素。今年通膨率預估則從5％下修至4.7％。

澳洲｜Q2經濟成長率放緩 仍優預期

澳洲統計局6日公布，第二季國內生產毛額（GDP）年增2.1％，較首季的2.3％增幅放緩，但優於市場預估的1.7％，與前一季相比則成長0.4％。經濟學家警告，若未來幾個月消費支出持續疲弱與貿易夥伴國家中國大陸經濟成長進一步放緩，澳洲經濟仍難逃衰退命運。

瑞典｜強化串流 蘋果併BIS Records

蘋果收購有50年歷史的瑞典古典音樂唱片公司BIS Records，以強化串流音樂陣容。BIS Records創辦人馮巴爾（Robert von Bahr）表示，BIS將整合至Apple Music Classical和Platoon音樂服務。這起收購案是蘋果欲與串流對手Spotify相區隔的最新例證。

德國｜7月工廠訂單 月減11.7％

德國統計局6日公布，7月工廠訂單經季節和日曆調整後月減11.7％，遠遠不及6月的月增7.6％，降幅亦超出市場預期的5％，主因是一筆大型製造業訂單提前反映在6月。最新數據疲軟進一步顯示，市場對德國製造業產品的需求萎縮。

西班牙｜強吻醜聞延燒 女足隊主帥遭開除

西班牙女足隊8月下旬在世界盃封后，西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）頒獎典禮上強吻女球員風波，持續延燒。女足隊總教頭比爾達（Jorge Vilda）對盧比亞雷斯拒辭職下台表態力挺，RFEF在事發逾兩周後終於公開道歉，並宣布對不當聲援的主帥比爾達做開除處分。

美國｜馬斯克買X 向SpaceX借10億美元

根據《華爾街日報》取得文件顯示，火箭製造商SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在收購社交媒體公司推特（Twitter，目前改名X）的當月，曾向SpaceX借了10億美元。這項非比尋常的貸款，也凸顯這位全世界首富如何從他龐大的企業帝國取得資金，完全無須出售手中股票，就可由多方管道籌措資金。

美國｜7月貿易逆差擴增2％ 但低於預估

商務部6日公布數據顯示，美國7月進出口雙雙成長，前者增加1.7％至3,166.8億美元，後者擴增1.6％到2,516.6億美元，單月貿易逆差達650.2億美元，由於6月逆差由原估的655億美元修減為637.2億美元，使得單月逆差擴增2％，但低於市場預估的680億美元。