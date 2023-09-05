9/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國｜企業預期8月價格指數下滑

Ifo研究機構最新調查顯示，8月德國企業預期的全國價格指數從7月的16.3點降至14.7點，透露德國通膨可望稍稍降溫，但Ifo預測中心主任沃莫沙瑟（Timo Wollmershaeuser）表示通膨降溫仍是「一條漫長艱難的路」。資料顯示8月德國零售商預期的價格指數只有小幅下滑，且服務業仍打算漲價。

法國｜雷諾電動車Ampere 預計明年IPO

法國雷諾汽車執行長狄米歐（Luca de Meo）出席慕尼黑國際車展（IAA）時向媒體表示，旗下電動車事業Ampere上市後的估值可望上看100億歐元（約108億美元）。自雷諾分拆的Ampere預計在明年上半年在歐洲進行股票首次公開發行（IPO）。

澳洲｜通膨降溫 消費者信心攀升

澳盛銀行與民調機關Roy Morgan 5日公布數據顯示，澳洲上周消費者信心攀升0.6點至78.7點，創下今年4月以來新高，主因在於7月通膨顯現降溫跡象，令消費者信心略微升高。澳洲央行周二決議按兵不動，連三月維持利率不變，此決定符合市場預期。

阿聯｜歐美盼軍民產品停止運俄

外媒引述歐美官員說法報導，美國、英國與歐盟官員計畫利用本周出訪機會聯合向阿拉伯聯合大公國施壓，希望後者停止運送電腦晶片、電子零件與軍民兩用產品給俄羅斯，因為這可能幫助其對抗烏克蘭。阿聯拒絕參與西方國家對於俄國實施的制裁措施。

日本｜向WTO嚴正抗議中國水產禁令

日方排放「核處理水」入海，引發中國等鄰國反彈，中國於是宣布禁止日本水產品進口。日本外務省4日表示，對於中國政府下達禁令之舉，日方已向世界貿易組織（WTO）表達「完全無法接受」。日方向WTO就中國禁令提出反論證文件，表示將在WTO相關委員會解釋本國立場，敦促中國立即終止這項行動。

北韓｜金正恩將赴俄會普丁

美國白宮國家安全委員會官員透露，北韓領導人金正恩即將出訪俄羅斯，並與俄國總統普丁會面，此舉意味著俄國為戰爭尋求武器的協商進展加速。外媒報導，金正恩下周可能乘坐裝甲列車到俄國東部海岸城市海參崴，與普丁會面。

印尼｜OpenAI執行長拿到第一份黃金簽證

印尼政府推出10年效期的「黃金簽證」後，將第一份黃金簽證發給OpenAI執行長奧特曼。印尼移民局局長卡林表示：「印尼政府希望黃金簽證讓奧特曼推動印尼AI產業發展。」黃金簽證持有者能在10年效期內多次入境印尼，每次入境停留天數比一般簽證更長且在機場享有優先通關。