9/6 China Scan 參與中國A股行情

江蘇│大運河文化旅遊博覽會 9/21開幕

江蘇4日舉行記者會公布，第五屆大運河文化旅遊博覽會將於9月21日至24日在江蘇蘇州舉辦。本屆運博會將充分傳播運河文化，共27個國家的120餘個駐陸文旅機構和企業參展，其中，首次在「絲路與運河的邂逅」主題展設立港澳台專區。

上海│全球資產管理中心排名第六

中歐陸家嘴國際金融研究院日前編製發表全球資產管理中心評價指數，大陸排名最高的上海保持全球資產管理中心第六名地位，僅次於紐約、巴黎、倫敦、芝加哥、新加坡。報告指出。上海是上半年IPO數量最多的全球資產管理中心。

浙江│省委書記走訪金融監管總局

浙江省委書記易煉紅，省委副書記、省長王浩4日率團前往北京，走訪大陸金融監管總局。訪問期間，金融監管總局黨委書記、局長李雲澤參加座談，雙方加強中央和地方合作，共同商議推動高品質金融發展，營造更優金融環境。

香港│8月PMI止跌回升至49.8

香港8月份採購經理人指數（PMI）止跌回升，連跌五個月後從7月的49.4反彈至49.8，但連續兩月低於50仍反映出香港經商環境疲態。相關報告指出，在全球升息背景下，香港新增訂單持續減少，企業有輕微減產、精簡人力現象。

貴州│第十屆全球貴商大會 9/8登場

第十屆全球貴商大會將於8日在貴陽舉辦。這次大會把民營企業招商工作作為開幕式重要議程和內容，將舉辦民間投資論壇、招商項目簽約儀式等系列活動，現場集中簽約一批項目，600多位與會嘉賓將共同見證前期展開的招商引資成果。

河南│鄭州家庭生第三孩 補貼人民幣1.5萬

鄭州優化生育政策促進人口長期均衡發展新規9月1日起全面實施，擬透過育兒補貼制度著力降低生育成本。政策規定，對新生兒入籍鄭州的一孩、二孩、三孩及以上家庭分別一次性發放人民幣2千元、5千元、1.5萬元的育兒補貼。

山東│2025年新能源車產量 拚達100萬輛

山東近日推出行動計畫，聚焦增強供給能力，集中打造濟南、青島兩大千億級新能源車產業基地。加速建設煙台、日照、德州新能源乘用車產業聚落，以及淄博、聊城新能源商用車產業聚落，力爭2025年山東新能源車產量達到100萬輛左右。

外資賣出陸股步伐加速

外資賣出A股步伐悄然加快。據統計，今年1月北向資金透過滬股通、深股通大舉淨買入陸股人民幣（下同）1,859.88億元後，接下來顯著放緩布局。但8月北向資金累計淨賣出896.83億元，單月淨賣出額創歷史新高，可看出外資撤手跡象。今年截至9月5日，北向資金累計淨買入1,475.36億元。