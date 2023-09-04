9/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜年齡與經濟隱憂 不利拜登連任

《華爾街日報》最新調查顯示，年齡與經濟隱憂，不利80歲美國總統拜登明年大選的選情，73％受訪者認為拜登年紀太大不宜連任，58％表示過去二年美國經濟惡化。而拜登尋求連任的頭號對手仍是前總統川普，近60％共和黨選民將川普列為代表角逐白宮大位的首選，相較4月上升11個百分點。

瑞典｜富豪汽車8月銷量 年增18％

汽車製造商富豪汽車（Volvo Car）4日公布8月汽車銷量達51,636台，較去年同期的43,666台成長18％。主要市場方面，歐美市場皆見成長，歐洲暴增46％，美國也激漲31％，但中國大陸市場逆勢下滑年減8％。電動車款銷售比重持續上揚，全電動車的銷售比重已達13％，加計油電混合動力的電動車相關銷售比重更達33％。

澳洲｜7月消費支出年減0.7％ 逾2年來首度下滑

澳洲統計局公布7月消費支出年減0.7％，是2021年2月以來首度下滑，反映國內物價飆漲及央行升息已經開始削弱消費力。資料顯示7月澳洲人非必要支出年減3.3％，是連續第四個月下滑。7月澳洲人必要支出年增1.7％，是2021年初以來最低增幅，令外界預期央行5日決策會議後宣布基準利率不變。

德國｜全球不景氣打擊出口 7月貿易順差縮小

德國統計局公布7月貿易順差縮小且跌幅超乎預期，反映全球不景氣打擊德國出口需求。7月德國貿易順差159億歐元（約171.3億美元），小於6月的187億歐元，也不及華爾街預期的170億歐元，主因是7月德國出口額月減0.9％至1,304億歐元。7月德國進口額月增1.4％，超越華爾街預期的0.5％增幅。

新加坡｜8月PMI微升到49.9 自5月來持續走揚

新加坡採購暨物流管理學院（SIPMM）公布，8月製造業採購經理人指數（PMI）從7月的49.8微升到49.9，連續6個月處於萎縮，但該指標自5月來持續走揚。星國8月製造業活動萎縮放緩，歸因於新訂單和新出口指標跌幅收斂，以及工廠產出恢復擴張。

土耳其｜艾爾段與普丁會面 商討穀物協議

土耳其總統艾爾段4日將與俄羅斯總統普丁會面，試圖說服俄國恢復黑海穀物出口協議，允許對戰國家烏克蘭從黑海三大港口出口穀物等商品。俄國今年7月拒絕延長此協議，導致烏克蘭糧食出口受阻，連帶影響全球糧食供應與價格。

土耳其｜8月CPI年增58.9％ 高於預期

土耳其統計局4日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增58.9％，高於7月的47.8％與市場預期的56.1％增幅，其中以食品與旅館、餐廳價格漲幅最大，月增率則為9.1％。這顯示土耳其通膨持續升溫，加劇當局抑制物價飆漲的挑戰難度。