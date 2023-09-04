9/5 China Scan 參與中國A股行情

新疆│公布氫能產業發展三年行動方案

新疆發改委公布「氫能產業發展三年行動方案（2023～2025年）」，提出2023年建設2～3個氫能產業示範區，可再生能源制氫量突破每年2萬噸，推廣氫燃料電池車突破50輛。到2025年，推動建立集綠氫制、儲、運、加、用為一體的供應鏈和產業體系。建設一批氫能產業示範區，可再生能源制氫量達到每年10萬噸，推廣氫燃料電池車1,500輛以上。

安徽│長三角規模最大智算中心 落腳蕪湖

長三角（蕪湖）智算中心近日在安徽蕪湖正式揭牌。據悉，這是長三角地區等級最高、規模最大的智算中心，將通過算力產業深度融合發展，深化人工智慧應用，推進數位產業化和產業數位化，助力長三角地區數位經濟發展。

廣東│著眼自然資源要素 實施房券、綠券

廣東近日印發加強自然資源要素保障相關通知，表示將探索實施「房券」和「綠券」等制度，保障相關自然資源要素，例如將被徵收房屋等物業按貨幣補償金額量化，或驗收有發展價值的地塊並可以按比例兌換新增建設用地計劃指標的獎勵憑證。

香港│麥當勞突宣布停售咖啡

香港麥當勞無預警宣布，將於4日晚間6時正式暫停供應咖啡，並感謝消費者多年支持，停售的咖啡包括冷熱濃香咖啡以及即磨咖啡。消息一出，隨即引發香港網友熱議，另一方面，官方目前並無提及麥當勞另一咖啡品牌McCafe是否會跟進停售咖啡。

福建│稅務優惠吸引廈門台企再投資

日前大陸國務院發表吸引外商投資相關意見，當中的稅收優惠政策讓廈門台商喊有感，並且再次投資。陸媒引述宸鴻科技、台表科旗下峻凌電子均表示，近年享受到遞延納稅等優惠政策，也讓公司更堅定的以實際投資加碼廈門。

浙江│綠電交易用戶數破萬

浙江電力交易中心公布，截至8月底，浙江綠電交易用戶數達到12,085戶。浙江於2021年啟動綠電交易，當年成交電量為3億千瓦時，2023年前8個月，浙江綠電交易成交電量達65億千瓦時，是2021年全年成交電量的近22倍。綠電交易用戶也從2021年底的33戶，增長到今年8月底的12,085戶。

上海│寶山上空驚現不明飛行物

上海寶山區上空近日出現不明飛行物，有目擊民眾表示，「它是一個下落的狀態，顏色明顯很亮很紅，像著了火一樣，有點像孫悟空的觔斗雲」。寶山區相關部門4日回應，目前並未監測到特殊情況，這種現象可能是飛機尾跡和晚霞的結合。

陸8月基金回購股份金額 創年內新高

今年以來，多家基金公司為穩定市場信心，宣布以自有資金認購旗下產品。今年截至8月末，76家公募基金及資產管理機構的回購總金額達人民幣（下同）36.65億元，8月份回購超7億元，創年內新高。其中，華夏基金回購24次最多、長江資管單次回購3億元，金額最高。