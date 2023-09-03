9/4 China Scan 參與中國A股行情

新疆│吉木乃口岸 今年來進出口年增529％

新疆吉木乃口岸今年元旦至8月底，累計通關的進出口貿易額達人民幣62億元，年增529％。該口岸先後實施貨運通道、智慧關口改造提升工程，有效提升了通關能力。並推出了快審、快查、快驗、快放等便利舉措，促進進出口提質增效。

山東│魯台經貿洽談會 開幕

第27屆魯台經貿洽談會暨2023台商大會2日在山東濰坊開幕。本屆主題為「中國式現代化的魯台融合發展新機遇」，著力推動兩岸在農業及元宇宙、智慧製造、文化旅遊、醫療康養等產業合作。共有250多名台商與會，促進兩岸融合發展。

廣西│大藤峽水利主體工程 完工

廣西大藤峽水利樞紐主體工程2日全面完工，八台機組全部投入運行以後，平均發電量約可達60.55億千瓦時，將成為區域電力安全的重要支撐。大藤峽水利樞紐工程控制著西江水資源量的56％，可將流域應急補水調度時間由十天縮短為三天。

貴州│村超與英超簽戰略合作協議

近期在貴州走紅的村超足球聯賽走向國際，近日貴州村超正式與歐洲最大足球聯賽之一英超簽署戰略合作協議。英超表示，村超快樂足球的基因和英超擁有著一致的價值理念，將在人才與宣傳各方面合作共贏，助力中國足球發展。

北京│新能源車減免 將延續至2027年

大陸財政部稅政司司長賈榮鄂近日在中國汽車產業發展國際論壇上表示，新能源車免徵車輛購置稅一項，預計2023年，免稅額將超過人民幣（下同）1,150億元。該減免政策延續至2027年，預估總體減稅規模將超過5,000億元。

天津│跳水大爺帶紅「8A級景區」

以往許多天津大爺喜愛在獅子林橋從事跳水活動，近年在網路傳播下，愈來愈多年輕人與民眾前往該地從6公尺的高度躍下效仿，該景點被民眾冠上「8A級景區」（突破最高等級5A）封號，但當地管理部門也開始加大力度勸導。

上海│推動生物醫藥「工業上樓」

上海市推動「工業上樓」計畫，基於生物醫藥有別於傳統重工業，對載重等要求較低等狀況來設計，透過立體增長等方式、提升經濟密度來解決生醫製造成本高難題，並滿足該產業爆發式增長階段的研發製造空間需求。

陸Q2汽車銷售 暴漲後又暴跌

進入第二季以來，大陸汽車銷售呈現暴漲後暴跌走勢。大陸工信部數據顯示，今年7月份，汽車產銷分別完成240.1萬輛和238.7萬輛，分別年減2.2％和1.4％，是繼今年1月以來年增率再度轉負。今年前七月，汽車產銷分別完成1,565萬輛和1,562.6萬輛，分別年增7.4％和7.9％。