9/1 China Scan 參與中國A股行情

河北│雄安新區中關村科技園 揭牌

雄安新區中關村科技園揭牌儀式在容東片區華望城舉行，20家意向進駐企業、11家中關村集成服務機構分別與中關村科技園簽署進駐協議。未來，科技園將聚焦航太資訊、智慧網聯、人工智慧等領域，吸引更多創新型企業進駐。

上海│迪士尼第三座主題酒店 開工

上海迪士尼近日啟動全新擴建項目工程，園區第三座主題酒店正式開工，新酒店位於星願湖畔，風格將會向上海早期獨具特色的建築致敬，融合迪士尼的奇幻以及獨特中國風，未來也將提供一系列遊玩體驗與室內休閒設施。

福建│廈門穩增長政策 鼓勵企業上市融資

廈門近日公布穩增長的政策，提到優化資本市場融資功能，將聚焦現代化產業體系，大力支持「專精特新」、先進製造業倍增計畫、行業龍頭等優質企業在境內外資本市場上市融資，積極落實上市服務綠色通道。

香港│農曆年前酒店業引入2千移工

香港涉及26個行業的「補充勞工計劃」，9月4日起接受申請。酒店業主聯會表示，估計業界欠缺9千名人手，當中以房務、餐飲的職位需求最大，業界已反映計劃提出申請引入2千名移工，正爭取最快農曆新年前後有首批外勞來港。

廣西│賀州礦山無人駕駛電動卡車 上路

廣西賀州市的礦區近日正式啟動無人駕駛電動礦卡項目，該專案總投資為人民幣2,847.22萬元，目前已啟用四台無人駕駛電動礦山卡車，每台可承載80噸。無人電動礦卡不僅提高安全管理，且大幅生產成本，運輸費用僅為同類柴油礦山卡車的六分之一。

四川│熊貓消費節 發逾人民幣4億消費券

為進一步活躍消費市場，四川將在熊貓消費節期間（8月30日至10月31日）針對零售餐飲、家電家居、體育健康、汽車文旅等重點領域，發放超過人民幣4.5億元的「蜀里安逸」消費券。

內蒙古│首筆節水貸款 啟動

雲南擬全力打造戶外運動賽事品牌，力爭2025年該省戶外運動及相關企業增長至6,000家，戶外運動及相關產業總規模突破人民幣600億元。另外，還將持續配套完善的戶外運動場地設施，推進登山步道、騎行道、戶外營地等基礎設施建設。

陸對外投資腳步 持續加速

大陸商務部統計，今年1～6月，大陸全行業對外直接投資753.6億美元，年增9.6％。其中，大陸投資者共對全球152個國家和地區的4,549家境外企業進行了非金融類直接投資，累計投資622.9億美元，年增14.8％。顯示解封之後，大陸企業走出去的步伐開始加快。