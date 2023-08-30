8/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│豐田14座工廠驚傳停工 已全數恢復運作

豐田汽車（Toyota Motor）日前驚傳日本14座工廠全數停工，30日該車廠表示日本組裝廠已陸續恢復運作。豐田在日本國內的12座工廠、共計25條生產線在30日早上已復工，預計剩餘兩座廠房將於下午重新啟動生產。豐田在日本的廠房約占全球產能的三分之一。

澳洲│7月CPI年增4.9％ 創17個月新低

澳洲統計局30日公布7月消費者物價指數（CPI），從6月的年增5.4％放緩至年增4.9％創17個月新低，低於市場預估的年增5.2％，年增幅連續三個月縮小。由於核心CPI也有降溫，讓人預期澳洲央行可能不需要再升息來抑制通膨。扣除能源等波動性項目和假期旅行後的核心CPI，7月份年增5.8％，年增幅低於6月的6.1％。

西班牙│8月CPI年增2.4％ 高於7月

西班牙統計局30日公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.4％，大於7月的2.1％年增幅。排除波動劇烈的能源及糧食價格後，8月核心CPI年增6.1％。8月西班牙通膨率經歐盟標準調和後達到2.4％，高於7月的2.1％，也高於歐洲央行設定的2％通膨目標，主因是燃料價格上漲。

法國│政府降通膨 擬向食品業者施壓

法國食品通膨仍然高達兩位數，而且超越歐元區整體水準，法國政府擬向食品產業施壓，要求業者為降低通膨做更多努力。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）本周將與大型食品製造商會面，30日預計和法國企業聯盟（MEDEF）開會。

英國│利率升 7月消費者信貸增速降至7.3％

英格蘭銀行（央行）最新數據顯示，英國7月消費者信貸從6月的16億英鎊降至12億英鎊，增速從7.5％降至7.3％，原因是利率攀升導致個人貸款與車貸需求下滑，房屋抵押貸款也疲弱不振。分析師認為，英國央行9月料再次升息，恐怕進一步打擊消費者信貸。

德國│快遞英雄外送平台 H1虧損幅度遜預期

德國美食外送平台快遞英雄（Delivery Hero）30日公布，上半年淨損由去年同期的15億歐元縮減至8.3億歐元（約9.03億美元），營業損失由10.4億歐元降至4.61億歐元，儘管虧損大幅縮小，但數據仍遜於市場預期，拖累股價重挫。

歐盟│銷售復甦 7月新車註冊增至85.1萬輛

歐洲汽車製造商協會（ACEA）30日公布，歐盟7月新車註冊數量較去年同期攀升15％至約85.1萬輛，顯示新車銷售復甦、脫離去年零件短缺的低迷狀況。歐盟內四大車市7月新車銷售均出現成長，法國、德國、西班牙與義大利分別年增20％、18％、11％與8.7％。