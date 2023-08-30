8/31 China Scan 參與中國A股行情

北京│吸引外資研發 補助人民幣5千萬

北京近日印發若干措施，提出引導新設外資研發中心聚焦區域主導產業，在有基礎、有條件的國際合作重點區域聚集發展，推動打造國際研發聚落。根據其在引入國際創新資源、擴大開放合作等方面的綜合評估結果，最高資助人民幣5,000萬元。

山西│股權交易中心 近4千家掛牌

山西股權交易中心經過十年運營，目前掛牌企業已達3,979家，實現企業股權質押融資額人民幣（下同）97.42億元，累計幫助企業融資217.11億元。山西股權交易中心是該省唯一區域性股權市場機構，也是地方中小微企業的直接融資平台和主要管道。

浙江│推動加氫站 目標2025年逾50座

浙江省發改委、能源局和建設廳聯合印發「浙江省加氫站發展規劃」顯示，目標到2025年，建成市域、城區100公里輻射半徑的加氫網路，建設加氫站50座以上、日加氫能力35.5噸以上，進一步推動加氫站建設和氫能產業共同發展。

香港│促進股市流動性小組 成立

港府近日宣布，成立促進股票市場流動性專責小組，以全面檢視影響股市流動性的因素，並向香港特首李家超提交改善建議。該小組由唐家成擔任主席，成員包括其他八位來自金融業界的人士、相關政府官員，以及金融監管機構和香港交易及結算所公司的代表。

廣東│促育兒婦女就業 推「媽媽職缺」

廣東多地近期積極引導企業招攬育兒婦女就業，廣東人保廳同時公布最新「媽媽職缺」就業模式的通知，鼓勵企業提供便利條件，如設立方便育兒的車間、生產線等，建立「婦女之家」，提供嬰幼兒照護服務等，也可解決企業招工難的問題。

海南│自貿港擴大開放 發展數位貿易

海南省近日公布，為擴大對外開放，海南正在重點打造面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐，在洋浦建設西部陸海新通道國際航運樞紐。海南自貿港將加快對接「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA）規則，制定數位貿易發展規畫和實施方案，大力發展數位貿易。

雲南│發展戶外運動企業 拚增至6千家

雲南擬全力打造戶外運動賽事品牌，力爭2025年該省戶外運動及相關企業增長至6,000家，戶外運動及相關產業總規模突破人民幣600億元。另外，還將持續配套完善的戶外運動場地設施，推進登山步道、騎行道、戶外營地等基礎設施建設。

需求稍穩 物流緩步復甦

中國物流與採購聯合會30日最新公布今年1～7月全國社會物流總額人民幣189.9兆元。從單月數據來看，6月、7月的物流需求稍有平穩，供應鏈上下游協同性持續改善，工業、流通等領域產銷銜接水準有所提高。官方認為，接下來社會物流總額有望繼續平穩恢復。