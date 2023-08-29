8/30 China Scan 參與中國A股行情

天津│新能源車前七月共出口16.3萬輛

天津海關統計，天津口岸前七月累計出口新能源汽車16.3萬輛，年增29.9％，且平行出口快速增長。業內人士指出，平行出口是由非廠家授權經銷商從大陸汽車生產企業採購，符合客戶需求，在境內上牌後，再以二手車名義出口海外。

浙江│頒布促進民營經濟發展32條措施

浙江近日頒布促進民營經濟發展32條措施，並設定「3個70％」保障機制，包括省「4+1」產業專項基金投向民間投資項目比重不低於70％；統籌新增用地和存量用地，支持民間投資項目比重不低於70％；每年新增能耗支持民間投資項目的比重不低於70％。

廣東│首度在澳門發行綠色地方債

廣東擬於近日在澳門發行離岸人民幣地方政府債券，本次發債規模預計為人民幣20億元，分為兩年期及三年期，當中三年期屬於綠色債券，兩者均面向專業投資者發行。這次也是廣東連續第三年在澳門發行人民幣地方債，亦是首次在澳門發行綠色地方政府債券。

香港│與越簽署入境事宜合作備忘錄

香港保安局局長鄧炳強展開在越南的訪問行程，此行與越南副公安部長梁三光會面，雙方共同見證港越簽署入境事宜的合作備忘錄，內容包括偵查或檢獲虛假旅遊證件、防範和打擊非法出入境，雙方將就相關事務加強合作，提升效率。

湖北│襄陽智慧交管系統 年底擴至全市

襄陽成為大陸首個實現智慧網聯平台與交管資訊控制系統深度融合的城市，已經成為涵蓋234個交通路口、雙向里程510公里、150平方公里的大規模城市級車聯網應用環境，並預計在年底將智慧交通路口增至448個，涵蓋襄陽中心城區全域。

河南│平頂山牛郎織女雕塑 惹議

平頂山市魯山縣花費人民幣（下同）715萬元建造牛郎織女地標雕塑，被質疑造價過高。對於雕塑具體建造費用、甚至未招標前已開工等一系列問題，魯山縣政府辦公室工作人員僅連續回覆了六個「不知道」，引起當地民怨。

陝西│延安煤礦爆炸釀傷亡 查處違規生產

延安市延川縣新泰煤礦本月21日發生煤氣爆炸，造成11人遇難、11人受傷，大陸國務院安全生產委員會掛牌督辦。要求當地開展事故調查，迅速查明事故原因，嚴格按事故調查規定要求研究提出處理意見，嚴厲打擊礦山違法違規生產行為，明確整改措施。

陸股第三季續低迷 成交萎縮

中國人民銀行最新報告顯示，滬深兩市進入第三季以來低點震盪，影響兩市成交量快速萎縮。據統計，7月份滬市日均交易量為人民幣（下同）3,492.1億元，月減10.8％；深市日均交易量為4,989.8億元，月減12.4％。相較4月滬深兩市日均成交量在4,944.2億元和6,468.8億元的水準，明顯下降。