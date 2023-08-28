8/29 China Scan 參與中國A股行情

吉林│第22屆長春農博會 促進130項合作

第22屆中國長春國際農業、食品博覽（交易）會近日閉幕，觀展人數累計達85萬人次。初步統計，展會共達成農業合作項目130個，意向性簽約金額人民幣（下同）281.4億元，現場交易額達2.55億元。

北京│管理平台企業 公布14項措施

北京公布管理平台企業的14項措施，包括建立重點平台企業合規檔案，強化事前風險提示和合規指導。推動平台企業落實管理責任。對於平台企業的一般違法行為，在企業整改完成後，由主管機關進行查驗，視情況依法從輕或不予行政處罰。

江蘇│蘇州算力產業規模 2025拚人民幣4千億

近日在蘇州舉辦的2023長三角算力發展大會現場公布行動方案，提出蘇州到2025年算力產業創新聚落規模達人民幣（下同）4千億元的目標，並給予大模型建設方每年最高300萬元，最多三年的算力成本補貼。

上海│支持自駕 發布兩項5G網路標準

上海移動和中國信息通信研究院領軍編寫兩項支持自動駕駛的5G網路建設與性能要求的規定，近日正式上路。這是大陸首部支援高級別自動駕駛的5G網路性能和建設驗收標準，為上海智慧網聯汽車創新應用和產業發展打下基礎。

湖北│雷軍捐人民幣2千萬 武大設獎學金

小米創辦人，同時也是武漢大學傑出校友的雷軍近日再捐款人民幣（下同）1千萬元給母校成立獎學金項目，加上先前捐款的1千萬元，合計共達2千萬元。獎金將用於激勵創新人才培養，每年選擇50名學生、每人獲2萬元獎金。

重慶│祭減污降碳方案 優化產業結構

重慶日前公布「減污降碳協同增效實施方案」。根據方案，2025年該市規模以上工業單位增加值能耗降低14.5％以上，單位工業增加值用水量降低15％以上，重點行業主要污染物排放強度降低10％以上，產業結構進一步優化。

廣東│前七月新增減降退緩稅費人民幣940億

2023年前七個月，廣東新增減稅降費及退稅緩費人民幣（下同）940億元。其中，小微企業和個體工商戶等增值稅留抵退稅120億元，月銷售額10萬元以下的小規模納稅人免徵增值稅政策，新增減稅150億元。