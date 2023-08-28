8/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│3M擬付55億美元和解耳塞訴訟

外傳3M就其製造的耳塞問題造成使用者聽力受損的集體訴訟，提出以約55億美元的和解協議已接近達成階段。其耳塞問題導致逾30萬人提出賠償要求，創下美國司法史上規模最龐大的集體訴訟。3M股價28日盤前大漲6％報105美元。

美國│FTC將暫停阻止安進收購生物製藥廠

藥廠安進（Amgen）表示，聯邦貿易委員會（FTC）在9月18日前，將暫停阻止其計劃以278億美元收購生物製藥廠Horizon Therapeutics的交易，以研究達成和解的可能性。安進對此感到欣慰，預期收購案可望如期在12月中旬完成。

美國 │全球十大晶片商Q2淨利 寫七年新低

日經新聞統計，包括台積電和輝達等全球十大晶片商，上季度淨利總和年跌49％至151億美元，創下七年新低。扣除輝達後，九大晶片商淨利總和的年跌幅度即擴大至69％，因三星電子等六家廠商淨利萎縮。這顯示全球晶片業仍持續衰退。

紐西蘭│節省支出 財長:削減未來預算津貼

財長羅伯森28日表示，要削減未來預算津貼、顧問支出和部份計劃經費。因5月以來全球尤其紐國最大貿易夥伴中國的經濟進一步惡化，這將繼續對紐國經濟造成直接影響，因此要求各個政府部門尋求長久性節省支出以因應。

澳洲│7月零售額月增0.5％ 優預期

統計局28日公布7月零售額月增0.5％，高於市場預估月增0.3％，扭轉6月的月跌0.8％。由於5月為月增0.8％，在近幾個月呈起伏不定狀態下，加上實質薪資下跌、生活費用攀升和房貸利率飆高，讓外界更難捉摸民眾的消費意願。

日本│經濟復甦 出口持續好轉

內閣府28日發表月報指經濟正溫和復甦，出口近期持續好轉為三個月來首次看好。主因為供應問題持續解決而增加汽車出口，以及海外對半導體相關產品需求從谷底回升。但中國經濟出狀況和全球持續緊縮貨幣等，仍對日本經濟構成風險。

韓國│竊取產業機密 將加重量刑

由韓國最高法院監督的量刑委員會（SC）28日表示，將對竊取產業機密加重量刑，以防止晶片和顯示器等先進技術外洩。最新量刑標準細節將明年初公布。外界擔心目前監管力度，不足以阻止競爭者從三星電子等手中偷取技術的企圖。