8/28 Global Scan 掌握全球投資脈動

不丹│提振觀光 200美元永續發展費腰斬

喜馬拉雅山國不丹為吸引更多旅客，提振觀光收入來帶動整體經濟，從9月開始把向旅客收取「永續發展費」從目前每天200美元腰斬至100美元。結束新冠防疫限制後，不丹去年9月宣布把該費用從原先65美元大幅調升至200美元。

日本│連二月下滑 岸田支持率剩26％

根據日本「每日新聞」26到27日在日本全國進行的最新民調結果顯示，日相岸田內閣的支持率已從7月28％下滑到26％，為連續兩個月支持率在30％以下；此外岸田內閣的不支持率則從前一個月的65％升高到68％。

澳洲│美軍機演習墜毀 已釀3死

澳洲國防部證實，一架載有約20名美國海軍陸戰隊隊員的軍機，27日在澳洲北領地（Northern Territory）進行演習時發生墜毀意外，據悉已有3人死亡、多人受傷。在該事故發生時，美國、澳洲與菲律賓等正在當地進行聯合軍演。

英國│調薪沒共識 鐵路員工大罷工

由於未能與資方針對調薪一事達成協議，英國國內14家鐵路公司、大約2萬名員工26日再度舉行大罷工，導致倫敦與周邊城市交通陷入癱瘓。工會聲稱，如果未來幾天薪資談判依然沒有進展，鐵路員工將於9月2日再度舉行罷工。

英國│央行：高利率將維持更長時間

英國央行副總裁布洛德班（Ben Broadbent）近日表示，儘管天然氣與生產者物價最近下滑，但鑒於通膨回落速度不會像物價上漲那樣快，推估可能需要一年半至兩年時間才會消退，因此英國央行必須將利率維持在高水平更長時間。

荷蘭│海尼根俄羅斯業務 1歐元賣出

全球第二大釀酒商海尼根宣布以象徵性1歐元代價將它在俄羅斯的業務出售給當地的阿內斯特集團（Arnest Group），藉此正式退出俄國市場。海尼根表示，這起交易已經獲得批准，預料將令它蒙受3億歐元的損失。

沙烏地阿拉伯│考慮讓中國競標承建核電廠

沙烏地阿拉伯官員透露，沙國正對中國業者競標承建該國核電廠計畫進行考慮。該官員指出，沙國目前最屬意仍是由韓國電力公社（KEPCO）建造核電廠，並參考美國的專業營運知識，但假若對美談判失敗，它將準備與中國企業合作。