8/28 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│航太項目簽約近人民幣25億元

「瀋陽航空產業推介會」27日在上海舉行，活動包括瀋陽航空航太城－航空裝備集成交付與保障中心專案、瀋陽航空航太城－精密製造中心專案、航空集團與金融機構的合作簽約儀式，共有14家企業參加簽約，簽約項目投資額約人民幣25億元。

北京│中非和平安全論壇 今舉辦

大陸國防部將於8月28日至9月2日舉辦第三屆中非和平安全論壇，大陸國務委員兼國防部長李尚福將出席論壇並發表演講，近50個非洲國家防務部門和軍隊領導人、非盟和平與安全事務負責人、非洲國家駐中國武官將參與。

山東│退稅政策落地後 集裝箱量增逾1倍

青島港退稅政策自4月1日落地啟動以來，從青島港中轉出口貨物的退稅時間大幅壓縮15至20天，吸引貨櫃中轉大增。統計顯示，今年4至7月，青島港支線集裝箱量完成77.8萬標箱，較上年同期增長115.6％。

廣東│華南最大水產市場 已無日貨

廣東是大陸水產第一大省，也是大陸日料門市數量最多的省份，僅深圳市就有2千多家日料店。華南地區最大的水產綜合市場有不少攤主表示，近期隨著南海開漁，海產品的數量和種類愈來愈多，市場上已經沒有來自日本的貨源。

廣西 │ 中國－東協水果交易中心 啟動

中國－東協水果交易中心日前在北部灣（欽州港）冷鏈保稅交易中心舉行啟動儀式，該中心憑藉當地資源和海運物流優勢，計畫在三年內建成線上交易平台，未來成為面向全大陸和東協各國的水果交易中心、加工中心、直播直銷基地。

福建│首條全自動運行地鐵線 開通

福建福州地鐵號線首通段27日正式載客營運，這是福建省首條全自動運行的地鐵線路。該地鐵線可實現自動休眠、喚醒，自動出入站，自動開關車門並與月台門聯動，自動檢車以及自動洗車等功能，還可適應107個場景的全自動運營模式。

浙江│公布數位技術工程師培育專案

浙江省近日公布「數位技術工程師培育專案實施方案」，計畫到2030年底，在人工智慧、物聯網、大數據、雲計算、數位化管理、智慧製造、工業互聯網、虛擬實境、區塊鏈、積體電路等數位技術工程應用領域，培育相關工程師1萬人以上。

陸7月進口原油量 年增17％

大陸統計局數據顯示，今年7月份，原油產量小幅增加，進口保持大幅增長。7月份，生產原油1,731萬噸、年增1％，增速比6月份放緩0.9個百分點。進口原油4,369萬噸、年增17％，較6月份大幅回落28.4個百分點。但從今年1～7月來看，進口原油32,575萬噸，年增12.4％。