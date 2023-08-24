8/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│核廢水排放 氚物質惹議

日本在8月24日當地時間中午1時排放福島核廢水，此舉自公布以來，就引發中國等多國的強烈反彈，儘管日方強調安全無虞，但外界對於核廢水中「氚」物質仍抱持疑慮。福島第一核電廠中午1時開始排放含氚的核廢水，到2024年3月以前將排放4次，每次排出廢水量約7,800噸。

韓國│央行利率 五度按兵不動

韓國央行24日公布，鑑於通膨率降到2.3％的25個月低點，出口連10個月萎縮，顯示經濟持續降溫，基準7天期附買回利率繼續凍結在3.5％符合預期，連續第五度按兵不動。韓銀也維持今年的經濟和通膨預測，GDP成長率預估從去年的2.6％放緩到1.4％，今年通膨率3.5％。

印尼│央行利率維持不變

印尼央行24日貨幣政策會議維持基準利率不變，一如市場預期。印尼央行將七天附買回利率維持在5.75％，存款和放款利率各保持在5％與6.5％不變。印尼第二季經濟展現強勁的成長力道後，央行持續預期今年將經濟成長4.5％至5.3％。

越南│首家科技業赴美IPO

根據美國證交所（SEC）資料顯示，越南網路公司VNG在美提出股票首度公開發行（IPO）申請。這將是首家赴美上市的越南科技業者。按申報文件，規劃發行逾2,170萬股，但每股價格區間尚未定案。上市籌措的資金將用於支付原始外國投資者以及償還債務。知情人士透露，VNG擬藉由在美IPO籌資約1.5億美元。

印度│全球第一 登陸月球南極

印度月球登陸器於美東時間23日上午8時34分成功登陸月球南極，成為全球第4個登陸月球國家，也是第一個在南極表面著陸的國家。印度積極發展太空技術，展現成為超級強權的雄心。印度總理莫迪對此讚揚印度科學家的辛勞，並表示「印度成功登月並非印度單獨的成就，是全人類的共同成功」。

俄羅斯│傭兵首領墜機身亡

俄羅斯官方媒體報導，華格納傭兵集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日墜機身亡。由於普里格津在6月底曾經發動兵變、揚言回攻俄國本土，此次發生空難也格外啟人疑竇。俄官方指出，該架飛機墜毀於莫斯科西北方的特維爾州（Tver），飛機上10人全數罹難，其中3人為機組人員。

法國│製造業信心指數 創一年來新低

法國24日公布8月製造業信心指數降至96點，不僅低於7月修正後的101點，也低於長期平均值100點，創下1年多來新低，反映法國製造業對訂單需求及生產進度感到擔憂。法國近日公布的經濟數據皆顯示製造業低迷，例如8月製造業採購經理人指數（PMI）低於象徵產業榮枯分水嶺的50點，連帶影響歐元區經濟前景。