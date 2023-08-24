8/25 China Scan 參與中國A股行情

吉林│對日經濟合作 聚焦裝備與新能源

今年中日經濟合作會議近日在吉林長春舉辦，聚焦東北三省一區與日本政商界的合作，目前東北三省約有2千家日企入駐投資，會議上簽署的合作備忘錄聚焦裝備製造產業、新能源環保產業、現代農業及醫藥健康產業。

北京│螞蟻創新科技總部 落腳海淀

螞蟻集團24日公告，將在北京海淀區設立創新科技總部，布局覆蓋安全科技、移動科技、SaaS服務等多個領域。創新科技總部將設立數位科技研發中心和螞蟻技術研究院，重點開展基礎和前沿技術研究。此外，海淀區和螞蟻還將在發展數位經濟等領域全面合作。

上海│首座垂直掘進地下車庫 年內啟用

上海首座利用垂直盾構技術建設的新型智慧機械車庫正在有序推進，計劃於年內建成並投入試運行。該智慧機械車庫位於靜安區明園森林公園，自2022年10月開工建設，並於今年6月中旬下井調試，7月中旬開始試掘進，未來將可停放超300輛車輛 。

香港│人民幣國際化 擬在港推國債期貨

香港財經事務及庫務局表示，香港已與大陸機構展開商討，在港推出國債期貨，為在港投資國債引入有效的離岸風險管理工具，對沖人民幣資產息率波動的風險。此外，近期推出的港幣人民幣雙櫃台模式，也將讓香港穩步推進人民幣國際化。

廣東│日排核廢水 廣東鹽業：穩定食鹽供應

針對消費者擔憂日本核廢水排放入海恐影響廣東食鹽供應安全一事，廣東鹽業集團指出，目前省市兩級食鹽政府儲備量、企業社會責任儲備共10.8萬噸，百分百覆蓋全省各行政區，民眾不必恐慌，更不必囤鹽。

廣西│補貼個體企業 雇用合條件大學畢業生

為解決個體工商戶經營成本高等問題，廣西日前提出17條措施，其中對雇用離校兩年內未就業的普通大學畢業生，並簽訂1年以上勞動合約，為其依法繳納企業職工基本養老保險等1個月以上的個體工商戶，按每雇用一人發放人民幣1,500元一次性補貼。

陝西│西安砸人民幣百億 設創新投資基金

西安近日設立三檔政府引導基金，包括創新投資基金首期規模人民幣（下同）100億元、西安市城市更新基金總規模100億元、區域穩定發展基金規模50億元。其中在創新投資基金方面，西安市將統籌安排80億元，爭取省政府投資引導基金出資支持20億元。

結婚登記人數 一路下滑

大陸不婚人口逐年增長，自從2019年全年結婚登記人數跌破千萬對之後，之後更是一路下滑，今年至第一季為214.7萬對，專家預估恐再創新低。另據官方統計，截至2021年，大陸15歲以上單身人口約為2.39億人，民眾表示，不婚不戀的主因包括社交圈固定、太宅、不喜社交，甚至太窮等。