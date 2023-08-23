8/24 China Scan 參與中國A股行情

北京│無障礙環境建設法 9月上路

大陸的無障礙環境建設法將於9月1日上路。據規定，必須完善藥品標籤、說明書的管理規範，藥品生產商需提供語音、大字、盲文、電子等無障礙格式版本的標籤、說明書，方便殘疾人、老年人識別和使用。

江蘇│蘇州住房公積金 優化租房政策

蘇州住房公積金管理中心持續優化租房提取政策，現在在工作所在地無房且租賃住房的繳存人，在個人公積金帳戶扣除按最新繳存基數留存的一個月繳存額（不含新職工補貼）後的可用餘額內，每月可按實際房租支出提取住房公積金，實現「應提盡提」。

上海│前七月對金磚國家進出口 年增15％

近年上海與其他金磚國家經貿合作鞏固發展，外貿活力持續釋放。上海海關統計，2023年前七個月，上海口岸對其他金磚國家進出口值年增15.8％至人民幣4,112億元，占全大陸17％。

福建│激發消費活力 推5千場促銷活動

福建為全面激發消費活力，印發「關於進一步促消費擴內需若干措施」，支持各地聚焦汽車、家電、家居、服裝鞋帽等重點消費，圍繞中秋、十一等重要消費節點，策劃展開美食節、家居節、網購節、年貨節、直播大賽等重點主題促銷活動5千場次以上。

香港│一帶一路倡議10周年 發行紀念郵票

香港郵政將於9月7日發售「共建一帶一路倡議10周年」紀念郵票及相關郵品，中國郵政、澳門郵電和香港郵政當日也將共同發行郵票冊，內有三地郵政機關分別發行的郵票等。

重慶│北京現代重慶廠 打五折出售

北京產權交易所最新資訊顯示，北京現代擬以人民幣（下同）36.8億元出售其重慶工廠的土地使用權、設備和其他設施。現代與北汽集團合資的重慶工廠成立於2015年，當時總投資77.5億元，年產能30萬輛，等於現代打五折出售。

甘肅│前七月中藥材出口值 年增逾2成

甘肅為大陸中藥材主要產區，今年1月至7月出口值達人民幣3,121萬元，年增21.8％。中藥材產業是甘肅「六大特色產業」之一，隨著健康理念日益普及，具有「藥食兼用」功效的甘肅中藥材走俏國外市場。

企業所得稅 降幅擴大

數據顯示，今年前七個月大陸企業所得稅人民幣（下同）32,453億元，較上年同期大減7.4％。今年企業盈利未明顯好轉，令企業所得稅降幅擴大。不過專家預估，6月PPI年增率已觸底，7月PPI降幅較6月縮窄，預計下半年企業所得稅增幅下降情況會逐漸緩和。