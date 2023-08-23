8/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│UPS新五年勞動合約過關 罷工危機化解

國際卡車司機工會（International Brotherhood of Teamsters）22日宣布，其成員已經批准了與優比速（UPS）的一份新的五年勞動合約，化解一場可能導致運輸成本飆高的罷工危機。Teamsters指出，86.3％的工會成員支持這項勞動協議，協議內容包含大幅調高卡車司機薪資、取消兩級薪資制度和強制加班、提供額外有薪假，以及明年起為新購入的貨車加裝冷氣等。

美國│茂宜島野火 經濟損失上看60億美元

根據國際信評機構穆迪（Moody’s）旗下天災模擬機構RMS估計，夏威夷州茂宜島（Maui）爆發史上最嚴重野火，已造成40億～60億美元的經濟損失。這還未包括野火對於夏威夷國內生產毛額（GDP）的廣泛影響、政府因應災難支出與大火帶來的社會成本。

美國│7月新屋銷售勝預期 月增4.4％

美國商務部23日公布，7月新屋銷售月增4.4％，換算成年率為71.4萬戶，優於市場預期的70.4萬戶，供給量相當於7.3個月。6月數據月跌2.5％，換算成年率為69.7萬戶，下修到68.4萬戶，為今年2月來首見下滑。

紐西蘭│Q2零售銷售續疲弱 季減1％

紐西蘭統計局數據顯示，紐西蘭第二季零售銷售季減1％，延續第一季下滑1.6％與去年第四季下跌1.1％的趨勢，主因在於食物與飲料服務銷售季減4.4％。顯示該國央行激進升息導致經濟陷入衰退，導致零售銷售進一步疲弱。

泰國│政治僵局落幕 賽塔出線任新總理

泰國長達三個月的政治僵局落幕，第二大黨「為泰黨」為首聯盟推出的總理候選人、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin），22日在國會選舉獲過半席次支持順利當選。雖有親軍方政黨加入「為泰黨」聯盟，但新總理出線仍視為朝民主邁進一步，也為強化對美關係開啟一扇門。

新加坡│7月CPI年增4.1％ 與市場預期一致

拜民間運輸成本下降所賜，新加坡7月通膨降溫。新加坡統計局23日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增4.1％，低於6月的年增4.5％，並與市場預期一致。占指數權重17％的運輸成本7月年增3.7％，較6月的年增4.6％明顯下降。

英國│MSCI未留交易通訊紀錄 遭罰540萬英鎊

摩根士丹利旗下投資研究公司明晟（MSCI）因未保留2018年1月至2020年3月的電子交易通訊紀錄，遭英國能源主管機關「天然氣暨電力市場管制局」（Ofgem）裁罰540萬英鎊（約690萬美元）。摩根士丹利已採取行動，避免重蹈覆轍。