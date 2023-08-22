8/23 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│保障供暖「三年行動計畫」出爐

為解決供熱基礎設施建設滯後、熱源能力不足、煤炭保障不到位、智慧化清潔化供熱發展緩慢等問題，黑龍江公布「全省城鎮供熱系統化治理高質量發展三年行動計畫」，圍繞熱源、管網、換熱站、用戶端等供熱運行系統，讓供熱服務更加便民。

重慶│發表H1汽車產業發展報告

重慶市經信委日前發表上半年全市汽車產業發展報告指出，汽車關鍵配套能力持續增強，包括義法功率晶片、大洋電機、承泰毫米波雷達等新項目啟動，全市累計實現智慧網聯新能源汽車零組件招商引資項目224個，年增153.5％。

安徽│搶企業總部落戶 合肥推獎勵金

為爭搶企業總部落戶，合肥市22日最新公布「支持總部經濟發展若干政策」，提出到2025年，總部企業數量超過150家。針對符合條件的企業，按照年度營業收入1％且不高於本地經濟貢獻增量的40％給予獎勵，獎勵金額最高不超過人民幣1,500萬元。

香港│美食節逾48萬人入場 超越疫情前

香港美食博覽日前結束，連同其他4個展覽，5天展期共吸引近48萬公眾人次入場參觀購物，較去年43萬人增長11.6％，更超越疫情前2019年45萬人水平。香港貿發局調查，今年人均消費規模約港幣1,500元，較去年增長8％。

福建│泉州啟用首個公用型原油保稅倉庫

福建省首個公用型原油保稅倉庫22日在泉州鬥尾港區啟用。泉州是規劃中的九大煉油基地之一，近年國際油價波動劇烈，石化企業透過保稅倉庫調節進貨，可規避原油價格大幅波動的不利影響，降低企業原油採購成本。

上海│中國工博會9月復辦 規模創新高

第23屆中國工博會將於9月19日至23日恢復舉辦，在國家會展中心（上海）登場，將吸引來自全球27個國家和地區的超2,600家企業踴躍參展，其中包括逾70家500強和行業領先企業，展覽面積達30萬平方公尺，展覽面積和參展企業數量均創歷史新高。

吉林│59家外企 新簽約人民幣120億

2023「外資進長春」投資促進大會暨外資專案集中簽約儀式22日長春舉行。共有德、俄、義、日、韓等國家的59家外資企業，合計簽約25個項目，簽約金額達人民幣120.1億元。領域包括現代服務業、汽車零部件、農產品加工、能源產業等。

陸黃金交易量 快速下滑

受景氣影響，大陸今年黃金交易熱度持續下跌。中國黃金協會統計顯示，今年前七月，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量單邊12,426.72公噸（雙邊24,853.44公噸），年增8.22％，和上半年兩位數以上的增長明顯下降。若以累計成交額來看單邊人民幣（下同）5.4兆元（雙邊10.8兆元），年增20.65％。