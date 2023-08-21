8/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│擬促國民接種新冠疫苗加強針

白宮官員20日表示，拜登政府計劃敦促所有美國人接種新冠疫苗加強針，以預防這個秋季出現新一波染疫浪潮。雖然目前全美染疫人數仍然很低，但根據疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，感染新冠與因此住院人數持續增加。

日本│最快8/24開始排放核污水

首相岸田文雄與經濟產業大臣西村康稔，21日跟日本全漁連會長本雅信會面，為準備排放福島核災後的核污水確保其安全性。經濟產業省表示在核污水上已獲得漁民「一定程度的理解」。日媒報導，岸田最快24日開始排放核污水。

馬來西亞│高盛涉1MDB案 馬國擬重談和解

總理安華以高盛涉及馬國主權財富基金1MDB數十億美元計貪污案為由而可能被起訴。雖然高盛2020年同意支付25億美元現金和返還14億美元跟馬國和解，但是去年底上台的安華稍早前指和解金額太少而重新評估與高盛的和解協議。

澳洲│最大基金持有債券規模 創十年新高

澳洲退休基金總規模2.4兆澳元，過去一年因高殖利率而投資本地與外國債券整體金額逾200億澳元。最大基金AustralianSuper持有債券資產倍增至400億澳元創2013年來新高，其倫敦辦公室增加至少3位新固定收益投資組合經理。

科威特│國家退休基金 將獲活水挹注

財政部21日表示，正準備把3筆總面積84.2萬平方米、價值逾81億美元的土地，轉移給社會保險局（PIFSS）掌管的國家退休基金來充當投資用途，透過強化該局的財務與經濟實力，確保其基金能永續運作以保障退休人士的生活。

德國│ 2因素衝擊 營建業寒冬未止

Ifo公布7月調查，40.3％受訪建商表示訂單萎縮，高於6月的34.5％，去年同期僅10.8％。被取消訂單比率高達18.9％，遠超長期均值3.1％。Ifo調查部主管Klaus Wohlrabe指利率走高和營建成本暴增，讓營建業的風暴持續醞釀。

英國│勞動市場降溫 起薪跌0.15％

求職網站Adzuna最新調查，7月招募廣告所列出來的起薪點均值，較6月下跌0.15％，為今年來首次下跌。雖然整體勞動市場的人力供應仍然緊張，但每個職缺的求職者人數卻呈小幅上升，顯示熾熱的勞動市場出現一些降溫跡象。