8/22 China Scan 參與中國A股行情

北京│互聯網診療 嚴禁使用AI處方

北京市衛健委公布「北京市互聯網診療監管實施辦法（試行）」，並向社會公開徵求意見。根據「辦法」，醫療機構開展互聯網診療活動要加強藥品管理，嚴禁使用人工智慧（AI）等自動生成處方，嚴禁在處方開具前向患者提供藥品。

天津│能源消費總量 煤炭降至3成

天津市政府公布，近年來當地系統推進能源消費提質增效，設施體系日趨完善，綠色低碳轉型取得顯著成效，以煤為主的能源結構逐漸向多元化轉變，煤炭占能源消費總量比重降至32％，天然氣、非化石能源消費比重分別提升至21％、10％以上。

江蘇│蘇州解停車難 增逾14萬個車位

蘇州截至今年7月底總計新增停車位逾14.69萬個，緩解停車難問題。蘇州透過推進「分步式」停車位建設，例如增設潮汐停車位、20分鐘停車位、夜間限時停車位等方式，並透過智慧系統技術改造，提升車位週轉頻率與車位建設數量。

上海│首次登記掛牌企業 可獲補貼

上海數據交易所公布多項激勵措施，其中，首次登記掛牌補貼，數據產品供方企業在上海數交所首次登記並掛牌者，按照每家不超過人民幣（下同）10萬元額度，給予一次性補貼。另提供數據產品交易示範補貼和優質數商培育補貼等，以活躍場內交易。

廣東│省內最大智慧養殖平台 投苗

廣東目前規模最大的海上養殖裝備，「海威2號」半潛桁架式智能漁業養殖平台近日在湛江雷州半島西部的北部灣海域，實現下水後首次投苗，當天共有約100萬尾、重達20多萬斤的金鯧魚苗以及部分軍曹魚等被投入該平台。

甘肅│首筆數據交易 慶陽完成

甘肅慶陽全國一體化算力網路樞紐節點算力調度服務平台、數據要素流通平台日前正式上線，其中數據要素流通平台完成甘肅首筆數據交易，交易金額人民幣（下同）35萬元；算力調度服務平台累計完成調度任務46筆、總金額1,445萬元。

青海│囊謙盆地 發現厚層優質油頁岩

中國科學院青海鹽湖研究所在青海囊謙盆地多處發現厚層優質油頁岩，該所自主設計油頁岩乾餾的實驗裝置，並在乾餾實驗中成功獲得頁岩油。油頁岩不僅可以提供油氣，其中稀土、稀有元素和特殊礦物也比較豐富，同時油頁岩乾餾殘渣還可作為建築材料、化學肥料等。

經濟放緩 發電設備運轉時數下滑

大陸能源局公布，今年1～7月份，全大陸發電設備累計平均利用2,079小時，比上年同期減少54小時。其中，水電1,578小時，比上年同期減少523小時，減少最多。固然一方面是上半年降雨不足，但也和經濟復甦不振，致使整體社會用電量下滑有關。