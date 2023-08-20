8/21 China Scan 參與中國A股行情

寧夏│與紫光股份達成戰略合作

紫光股份與寧夏政府近日簽訂戰略合作協定，雙方將在數位政府建設、智慧城市建設、產業園區建設、人才培養、產業落地等方面開展深入合作，協助寧夏數位基礎設施建設，以及數位產業化、產業數位化和城市數位化發展。

河南│鄭州發放第二批汽車消費券

鄭州市近日推出「樂駕一夏」促汽車消費活動，發放第二批人民幣（下同）2千萬元汽車消費券。其中新能源車消費券達2,300份，共計1,200萬元；另還發放4千元電子消費券900份，6千元電子消費券共1,400份。

湖北│武漢光谷 祭高額獎勵磁吸企業

武漢光谷公布「光谷軟體十條」利多政策，包括吸引重點企業落戶、壯大產業規模、鼓勵技術創新等方面，給予相關企業全面支援，促進軟體產業發展。針對區內符合條件的優質企業，最高將祭出人民幣1億元的支持獎勵。

香港│航空客運量料明年全面恢復

香港財政司司長陳茂波20日在網誌表示，自走出疫情以來，香港航空業復甦良好，乘客持續增加。香港機場每日客運量和航班升降量，已分別恢復至疫情前的65％和70％。預計機場客運量會於年底恢復至疫情前約8成，並於明年全面恢復。

江蘇│可再生能源綠電證書交易 破百萬張

江蘇電力交易中心公布，該省可再生能源綠色電力證書（綠證）交易規模累計突破100萬張，達100.6萬張，交易數量規模位居大陸首位。江蘇是大陸首批開展綠證交易的省分之一，一個綠證對應1,000千瓦時的可再生能源電量。

浙江│三年內擬在鄉村建90萬個充電樁

浙江省為擴大新能源汽車消費，促進鄉村全面振興，到2025年，全省將累計建成充電樁230萬個以上、鄉村不少於90萬個。其中建成公共充電樁12萬個、鄉村不少於2萬個，滿足400萬輛以上新能源汽車充電需求。

廣州│七年共22家獨角獸成功上市

廣州獨角獸創新企業中有23家上榜胡潤獨角獸榜單和長城中國獨角獸榜單，廣汽埃安是上榜企業中獲融資額最高的企業，最後一輪融資額高達人民幣182.91億元。七年來合計有22家廣州獨角獸企業成功上市，平均創業年限不到六年。

陸H1互聯網企業利潤 年增放緩

大陸工信部統計，今年上半年規模以上互聯網企業實現業務收入達人民幣（下同）6,433億元，年增2.6％。儘管呈現增長，但利潤卻快速下滑。上半年互聯網企業利潤總額639.6億元，年增27.6％，較第一季的55.2％大幅縮小。受此影響，互聯網企業上半年投入研發經費亦大減6.8％。