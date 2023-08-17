8/18 China Scan 參與中國A股行情

四川│涼山2023年火把節 登場

四川涼山州2023年火把節系列活動登場，其中，喜德縣將篝火晚會、文藝表演等系列活動融合一體，吸引許多群眾參與。晚會總導演劉超表示，本次晚會把鄉村振興、脫貧攻堅過程當中生活的變化展示出來，讓大家感受到當地變化。

上海│書展開幕 逾5千種圖書參展

2023上海書展暨「書香中國」上海周自16日在上海展覽中心拉開帷幕，此次書展匯聚23家出版單位參展，展銷圖書5千多種、近4萬冊，涵蓋主題出版、人文社科、文學藝術、少兒教育、科技經管等方面，本屆上海書展將展覽至8月22日。

浙江│與星簽署備忘錄 聚焦數位經濟合作

新加坡與浙江日前簽署諒解備忘錄，深化雙方在貿易、投資與互聯互通、創新與交流方面的合作。雙方將在新浙理事會下設立一個專題工作組，以促進新浙機構和企業在知識、技術專長、政策和監管更新，以及加強數位合作中最佳實踐的交流。其中，數位經濟是新加坡和浙江共同關注的重點領域。

香港│銀色債券申請與認購 規模雙創高

香港第八批銀色債券的認購及配發結果日前公布，總計超過32.37萬份有效申請，吸引認購總金額逾717.03億港幣，均創歷來新高，最終發行額破天荒增為550億港幣，為期3年的銀債將於8月18日發行，此次最高獲發手數23手亦為歷史新高。

上海│書展開幕 逾5千種圖書參展

2023上海書展暨「書香中國」上海周自16日在上海展覽中心拉開帷幕，此次書展匯聚23家出版單位參展，展銷圖書5千多種、近4萬冊，涵蓋主題出版、人文社科、文學藝術、少兒教育、科技經管等方面，本屆上海書展將展覽至8月22日。

湖北│首座全埋式地下再生水廠建成

湖北首個全埋式地下再生水廠17日在武漢建設完成，該項目占地6.7萬平方公尺，地上被規劃為科普公園，待周邊污水管網建成後，即可投入使用。未來該再生水廠的日處理量可達7.5萬噸，2035年將達到每日處理15萬噸的規模。

江蘇│蘇州端出重賞 鼓勵引進直播主

為發展直播經濟，打造「直播強市」名片，蘇州推出17條措施。其中，鼓勵MCN（聯播網）機構引進主播，對獨家簽約年帶貨銷售額人民幣（下同）1億元以上，且在蘇州依法納稅的主播的MCN機構，將給與最高120萬元的一次性獎勵。

陸消費低迷 啤酒企業7月產量轉跌

大陸統計局數據顯示，今年前七個月，大陸規模以上啤酒企業累計產量2,331公噸，年增4.9％。但以7月份來看，產量402.4公噸，年減3.4％，是今年3月以來首度轉跌。由於7月正值啤酒消費旺季加上去年基期較低，但年增率依舊轉跌，可一窺大陸整體消費低迷的景況。