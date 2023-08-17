8/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│OpenAI併軟體公司 攜手發展ChatGPT

AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI近日收購美國軟體公司Global Illumination，未來雙方將共同發展ChatGPT及其他核心產品。總部設在紐約的Global Illumination近期主力產品是名叫「Biomes」的大型多人線上角色扮演遊戲，研發團隊包括許多來自YouTube、谷歌、皮克斯等知名企業的人才。

美國│Coinbase獲NFA核准 供應加密幣期貨

Coinbase Global16日表示獲得美國全國期貨協會（National Futures Association，NFA）的核准，未來幾周將可向符合條件的美國客戶供應加密貨幣期貨。身為美國最大加密貨幣交易所的Coinbase於2021年9月向NFA提出註冊為期貨委託商的申請。NFA是受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監督的自律機構。

日本│外資買超日股 今年來達8.55兆日圓

路透報導，根據日本交易所的最新資料，上周（截至8月11日止）外資總共對日股買超6,478.7億日圓（44.3億美元），為過去三周來首見買超，今年迄今外資總共買超日股8.55兆日圓，相較於去年全年賣超日股9,280億日圓。此外，上周外資賣超日本長期公債8,711億日圓，為連續第五周站在賣方。

新加坡│7月非石油出口年減20％ 連十月下滑

根據新加坡企業發展局17日公布，7月非石油出口較去年同期銳減20.2％，寫下連續十個月下滑紀錄，遠遠遜於市場預期的年減14.3％，亦不如6月修正後的年減15.6％。7月電子產品出口年減26.1％，縮幅大於6月的年減16％。

挪威│基準利率調升1碼 預告9月可能再升息

挪威央行17日宣布基準利率調升1碼至4.0％，並預告9月還可能再升息1碼，主因是核心通膨率居高不下，且國內經濟持續成長、勞工市場緊縮都可能讓通膨再度升溫。央行總裁沃登巴克（Ida Wolden Bache）：「未來政策走向將視經濟發展而定。若經濟發展如目前預期，9月將再升息。」

盧森堡│安賽樂米塔爾 擬提收購美國鋼鐵要約

據消息人士指出，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）正考慮對美國鋼鐵（U.S. Steel Corp）提出收購要約。總部位於盧森堡的安賽樂米塔爾是全球第一大鋼鐵生產商。若求親成功，宣告安賽樂米塔爾重返美國市場，該公司在2020年4月將美國大部分業務以14億美元賣給Cleveland-Cliffs。

澳洲│7月失業率升至3.7％ 高於預期

澳洲統計局公布，7月失業率攀升0.2個百分點至3.7％，高於市場預期的3.6％，加上近日數據顯示第二季通膨放緩速度快於預期，為澳洲央行9月例會暫緩升息提供絕佳支持。若成真的話，這將會是該央行連三月維持利率不變。